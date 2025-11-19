Corpo de advogado que desapareceu em Aparecida de Goiânia é encontrado pela polícia

Vítima tinha sido vista pela última vez no sábado (15), quando saiu para se encontrar com cliente

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2025

Corpo do advogado foi encontrado na zona rural de Goianira (Foto: Reprodução)

Foi encontrado o corpo do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, que desapareceu no último sábado (15), em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações apuradas pelo Portal 6, a vítima foi localizada em uma área de pasto, na zona rural de Goianira, cidade também na Região Metropolitana da capital.

O corpo foi encontrado coberto por um cobertor, já em início de estado de decomposição.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada ao local e fez o isolamento da área até a chegada da equipe de peritos da Polícia Civil (PC).

Da mesma forma, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu para fazer a remoção do corpo e a realização dos devidos procedimentos legais.

Entenda o caso

Pedro Henrique foi visto pela última vez na manhã de sábado, tendo deixado de responder a contatos telefônicos a partir das 16h.

Mesmo assim, na madrugada de domingo (16), Pedro Henrique teria enviado a uma amiga uma foto com o alerta de que, se não fizesse mais contato, deveria acionar a polícia.

Investigações da Polícia Civil (PC) apontam que o advogado já estaria sendo ameaçado há alguns dias por um cliente, apontado como o principal suspeito do crime.

O suposto autor teria chegado até mesmo a enviar áudios para a vítima, dizendo que estava “refletindo quem mato, se é você ou sua mãe”.

A Polícia Militar (PM) chegou a fazer buscas na casa do suspeito, onde teria se deparado com marcas de sangue. Ele, no entanto, já havia fugido.

Além disso, na noite desta terça-feira (18), o carro de Pedro Henrique foi encontrado com manchas de sangue no porta-malas.

