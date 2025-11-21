Virginia Fonseca supera Victoria Beckham e lidera ranking das WAGs mais ricas do mundo
Título é dado às esposas e namoradas de atletas, como é o caso da influencer
ADRIELLY SOUZA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Virginia Fonseca acaba de assumir um novo posto: o de WAG mais rica do mundo, título dado às esposas e namoradas de atletas. A influencer e empresária, que mantém relacionamento com Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, foi apontada pelo site Glam Set & Match como a líder de um ranking global que reúne figuras conhecidas do entretenimento, da moda e do esporte.
Com patrimônio estimado em US$ 78 milhões (cerca de R$ 415 milhões), Virginia ultrapassa nomes já consolidados, como Victoria Beckham, que aparece em segundo lugar, além de Anna Lewandowska e Antonela Roccuzzo, respectivamente casadas com Robert Lewandowski e Lionel Messi.
A presença da brasileira no topo consolida o alcance de sua marca pessoal e a dimensão comercial que ela construiu nos últimos anos.
A influencer é hoje um dos maiores fenômenos de audiência do país: segundo levantamento da Comscore, divulgado em março, Virginia acumula mais de 815 milhões de interações, sendo a figura de maior influência digital no Brasil.
A visibilidade sustenta uma rede de negócios que inclui produtos de mídia, conteúdos patrocinados e sua linha de cosméticos, que virou uma das principais fontes de receita.
O estilo de vida luxuoso também chama atenção dos seguidores. A mansão em Goiânia – comparada por fãs a um shopping pela estrutura e tamanho – reúne estúdios, áreas de lazer e ambientes de alto padrão. O imóvel foi construído durante seu casamento com Zé Felipe. Já a casa em Mangaratiba, no litoral do Rio, avaliada em R$ 27 milhões, aparece com frequência nos vídeos da influencer.
Outro símbolo da fase financeira é o jatinho particular, um Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões. A aeronave leva as iniciais de Virginia e dos filhos: PS-MZV.
RANKING COMPLETO DIVULGADO PELA GLAM SET & MATCH:
1. Virginia Fonseca – US$ 78 milhões
Namorada de Vinicius Junior
2. Victoria Beckham – US$ 70 milhões
Cônjuge de David Beckham
3. Anna Lewandowska – US$ 63 milhões
Cônjuge de Robert Lewandowski
4. Leigh-Anne Pinnock – US$ 27 milhões
Cônjuge de Andre Gray
5. Sloane Stephens – US$ 20 milhões
Cônjuge de Jozy Altidore
6. Antonela Roccuzzo – US$ 20 milhões
Cônjuge de Lionel Messi
7. Perrie Edwards – US$ 20 milhões
Cônjuge de Alex Oxlade-Chamberlain
8. Coleen Rooney – US$ 19 milhões
Cônjuge de Wayne Rooney
9. Becky G – US$ 17 milhões
Parceira de Sebastian Lletget
10. Christine Lampard – US$ 13 milhões
Cônjuge de Frank Lampard