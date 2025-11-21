Virginia Fonseca supera Victoria Beckham e lidera ranking das WAGs mais ricas do mundo

Título é dado às esposas e namoradas de atletas, como é o caso da influencer

Folhapress - 21 de novembro de 2025

Virginia e Vini Jr. assumiram namoro. (Reprodução/ Instagram)

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Virginia Fonseca acaba de assumir um novo posto: o de WAG mais rica do mundo, título dado às esposas e namoradas de atletas. A influencer e empresária, que mantém relacionamento com Vinicius Junior, estrela do Real Madrid, foi apontada pelo site Glam Set & Match como a líder de um ranking global que reúne figuras conhecidas do entretenimento, da moda e do esporte.

Com patrimônio estimado em US$ 78 milhões (cerca de R$ 415 milhões), Virginia ultrapassa nomes já consolidados, como Victoria Beckham, que aparece em segundo lugar, além de Anna Lewandowska e Antonela Roccuzzo, respectivamente casadas com Robert Lewandowski e Lionel Messi.

A presença da brasileira no topo consolida o alcance de sua marca pessoal e a dimensão comercial que ela construiu nos últimos anos.

A influencer é hoje um dos maiores fenômenos de audiência do país: segundo levantamento da Comscore, divulgado em março, Virginia acumula mais de 815 milhões de interações, sendo a figura de maior influência digital no Brasil.

A visibilidade sustenta uma rede de negócios que inclui produtos de mídia, conteúdos patrocinados e sua linha de cosméticos, que virou uma das principais fontes de receita.

O estilo de vida luxuoso também chama atenção dos seguidores. A mansão em Goiânia – comparada por fãs a um shopping pela estrutura e tamanho – reúne estúdios, áreas de lazer e ambientes de alto padrão. O imóvel foi construído durante seu casamento com Zé Felipe. Já a casa em Mangaratiba, no litoral do Rio, avaliada em R$ 27 milhões, aparece com frequência nos vídeos da influencer.

Outro símbolo da fase financeira é o jatinho particular, um Cessna Citation Sovereign, avaliado entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões. A aeronave leva as iniciais de Virginia e dos filhos: PS-MZV.

RANKING COMPLETO DIVULGADO PELA GLAM SET & MATCH:

1. Virginia Fonseca – US$ 78 milhões

Namorada de Vinicius Junior

2. Victoria Beckham – US$ 70 milhões

Cônjuge de David Beckham

3. Anna Lewandowska – US$ 63 milhões

Cônjuge de Robert Lewandowski

4. Leigh-Anne Pinnock – US$ 27 milhões

Cônjuge de Andre Gray

5. Sloane Stephens – US$ 20 milhões

Cônjuge de Jozy Altidore

6. Antonela Roccuzzo – US$ 20 milhões

Cônjuge de Lionel Messi

7. Perrie Edwards – US$ 20 milhões

Cônjuge de Alex Oxlade-Chamberlain

8. Coleen Rooney – US$ 19 milhões

Cônjuge de Wayne Rooney

9. Becky G – US$ 17 milhões

Parceira de Sebastian Lletget

10. Christine Lampard – US$ 13 milhões

Cônjuge de Frank Lampard