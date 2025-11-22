Supermercados ampliam caixas de autoatendimento e o número de operadores começa a cair

Com a modernização acelerada, supermercados vive uma transformação silenciosa que já muda o dia a dia de clientes e funcionários

Gabriel Yuri Souto - 22 de novembro de 2025

Supermercados aderem a caixas de autoatendimento (Foto: Divulgação)

Durante muitos anos, a figura da operadora ou do operador de caixa fez parte da experiência de ir ao supermercado.

Era ali que aconteciam conversas rápidas, pedidos de ajuda, explicações de preço e até aquela troca de cumprimentos que fechava as compras da semana. Só que essa rotina, tão tradicional para os brasileiros, está mudando em ritmo acelerado.

A expansão dos caixas de autoatendimento, antes restritos às grandes redes, já se tornou realidade também em supermercados médios e até em lojas de bairro, e começa a transformar a forma como as compras são finalizadas.

O movimento, que surgiu como teste em poucos corredores, agora aparece como estratégia central das redes, trazendo ao mesmo tempo agilidade para o cliente e preocupação para quem depende das vagas tradicionais.

A modernização que chegou para ficar

Com a promessa de filas menores e compras mais rápidas, o autoatendimento conquistou espaço. Sistemas mais intuitivos, máquinas que reconhecem produtos sem digitar códigos e tecnologia capaz de identificar pesos e possíveis irregularidades fizeram o processo se tornar mais simples até para quem não tem familiaridade com telas.

Para os supermercados, a tecnologia permite reduzir custos operacionais, ampliar produção durante horários de movimento e evitar gargalos que antes exigiam dezenas de caixas abertos ao mesmo tempo.

A tendência não é exclusiva das grandes capitais. Redes de diferentes tamanhos estão adotando a tecnologia para competir, melhorar eficiência e acompanhar o comportamento dos consumidores, que cada vez mais preferem independência e contato reduzido durante as compras.

Menos operadores e mudanças no perfil das funções

Com mais máquinas em operação, o número de operadores de caixa começa a diminuir em muitas redes. A função não desaparece, mas passa a ser redirecionada para outras atividades:

Apoio ao cliente no autoatendimento, Supervisão das máquinas, Abertura e fechamento de caixas híbridos, Atendimento especializado em setores específicos.

A transição acontece de forma gradual, mas já visível. Em algumas lojas, há mais colaboradores circulando pelos corredores do que atrás dos caixas tradicionais.

Se por um lado a tecnologia agiliza o processo, por outro gera resistência entre clientes que preferem atendimento humano, têm dificuldade com telas ou simplesmente sentem falta da interação.

Apesar disso, os supermercados seguem apostando que o uso contínuo e a familiaridade gradual farão o autoatendimento se tornar parte natural da rotina, assim como aconteceu com caixas eletrônicos e aplicativos bancários.

Custos, segurança e desafios

A expansão dos caixas automáticos também traz desafios. Mesmo assim, o setor entende que os benefícios superam os obstáculos e que o autoatendimento deve ocupar cada vez mais espaço, principalmente em horários de pico, quando uma única máquina consegue atender o equivalente a vários caixas simultâneos.

Contudo, a adoção dos caixas de autoatendimento marca uma mudança estrutural no varejo brasileiro. Ela altera funções, redefine atendimento, acelera processos e cria um modelo misto entre tecnologia e presença humana.

Afinal, é uma adaptação que não acontece da noite para o dia, mas que já vem moldando o futuro dos supermercados. E, ao que tudo indica, será difícil imaginar as compras de amanhã sem passar por uma tela antes de sair da loja.

