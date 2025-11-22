Técnica para limpar o ventilador sem precisar desmontar e nem fazer sujeira

Método simples evita bagunça, reduz poeira no ar e deixa o aparelho limpo sem abrir nenhuma peça

Isabella Valverde - 22 de novembro de 2025

(Foto: captura de tela / Reprodução / Youtube / Canal Top Cozinha)

Se o ventilador começa a espalhar cheiro estranho ou liberar aquela nuvem de poeira pela sala, é sinal de que precisa de uma boa limpeza. Mas a maioria das pessoas adia o processo por um motivo óbvio: desmontar o aparelho é trabalhoso, suja a casa inteira e toma muito tempo.

A boa notícia é que existe uma forma prática de higienizar o ventilador sem desmontar nada — e sem transformar a casa em um campo de batalha.

A técnica funciona criando uma barreira de proteção para impedir que a sujeira se espalhe, enquanto uma solução líquida dissolve o acúmulo de poeira nas grades e nas hélices.

Primeiro passo: isolar o ventilador e proteger o ambiente

Antes de qualquer coisa, o aparelho deve estar desligado da tomada. Em seguida, é só posicionar um pano grande, um saco de lixo aberto ou até um lençol velho atrás do ventilador, cobrindo parcialmente a parte traseira. Esse improviso funciona como uma “parede” que captura todo o pó que se soltar.

Ventiladores de mesa podem ser colocados sobre jornais ou papelão; os de coluna pedem que o pano envolva até a base; e, nos modelos de parede, basta fixar o plástico com fita para evitar sujeira nas superfícies ao redor.

Solução líquida que solta a poeira sem espalhar

O ponto-chave do método é uma mistura caseira que amolece a sujeira acumulada. Em um borrifador, combine:

1 colher de sopa de detergente neutro

1 colher de vinagre branco

300 ml de água morna

Depois, borrife essa solução nas grades frontal e traseira, mantendo certa distância para que o líquido se espalhe de forma uniforme. Não é preciso exagerar na quantidade: o suficiente para umedecer levemente já resolve.

Deixe agir por alguns minutos. A poeira começa a descolar das superfícies sem levantar no ar — ideal para quem sofre com rinite ou sensibilidade.

Pincel e movimentos suaves finalizam a limpeza

Com o ventilador ainda envolto pelo pano protetor, utilize um pincel grosso ou uma escova de cerdas macias. A ideia é puxar a sujeira solta em direção ao lençol, fazendo movimentos leves, sempre de fora para dentro.

Assim, as hélices e as grades vão ficando limpas sem que nenhuma partícula escape para o resto da casa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!