Bloqueio atmosférico enfraquece e abre caminho para chuva e frente fria em Goiás; veja a previsão

Fenômenos climáticos criaram condições para a formação de áreas de instabilidade em diversas localidades goianas

Davi Galvão Davi Galvão -
Dia chuvoso em Anápolis. (Foto: Samuel Leão) previsão
Dia chuvoso em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Para esta sexta-feira (17), os moradores de Goiás podem esperar um dia marcado por Sol, com variações de nebulosidade e pancadas de chuva irregulares.

A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) e aponta que o bloqueio atmosférico, responsável por manter o tempo estável nos últimos dias, está perdendo força.

Essa mudança na dinâmica atmosférica possibilita que a umidade vinda da região Norte volte a circular pelo estado. Somado a isso, o deslocamento de uma frente fria pelo Sul do país ajuda a canalizar essa umidade, criando condições para a formação de áreas de instabilidade em diversas localidades goianas.

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O prognóstico geral indica que a união de temperaturas elevadas com o aumento da umidade favorecerá pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de trovoadas em alguns pontos

Em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Jataí e Rio Verde os termômetros variam entre 18°C e 32°C, com umidade do ar oscilando de 40% a 90%. O volume de chuva estimado é de 3 mm.

Em Anápolis, a previsão também indica possibilidade de pancadas isoladas de chuva, com acúmulo de 4 mm. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima atingirá os 29°C.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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