Avanços no atendimento oncológico

É com esse sentimento que seguimos em Anápolis e em Goiás. Mais fortes. Mais próximos. E sempre ao lado do povo goiano

Antônio Gomide - 24 de novembro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Quando pensamos no combate ao câncer, pensamos no valor da vida. Pessoas que buscam força, apoio e acolhimento. E o compromisso do Sistema Único de Saúde de ajudar quem mais precisa.

Em Anápolis, a Associação de Combate ao Câncer e a Santa Casa de Misericórdia nos mostram isso todos os dias. O trabalho, o carinho no atendimento e a dedicação das equipes fazem a diferença na vida das famílias que buscam apoio em um momento tão sensível.

Também reconhecemos a importância do Hospital Araújo Jorge, referência em Goiás, que há décadas acolhe pacientes de todas as regiões com atendimento especializado.

Na última semana, vimos mais um exemplo de como a prevenção salva vidas. Nos dias 18 e 19 de novembro, a Unidade Oncológica de Anápolis promoveu, junto ao Consedaia, uma ação voltada à saúde do homem, oferecendo exames de PSA aos trabalhadores do DAIA. Foi uma iniciativa simples, mas muito útil, especialmente no Novembro Azul, quando lembramos que descobrir a doença cedo pode mudar tudo. Essa parceria nasceu de nossas articulações e mostra como a união entre instituições pode abrir caminhos.

Foi uma iniciativa simples, mas muito útil, especialmente no Novembro Azul, quando lembramos que descobrir a doença cedo muda tudo. Mas seguimos acreditando que é possível mudar esse cenário com trabalho e políticas públicas que olhem para as pessoas. Por isso, aprovamos recentemente um novo projeto de lei que fortalece os direitos dos pacientes com câncer e já temos em vigor outra lei sancionada que amplia a proteção e o cuidado no estado.

E temos boas notícias pela frente. A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis dará um passo importante com a inauguração, em breve, de sua unidade de radioterapia, que funcionará como Unacom. Será um avanço enorme para o SUS e para todas as famílias que dependem de um atendimento completo e digno na luta contra o câncer.

Na próxima quinta-feira, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, renovamos o compromisso de seguir ao lado das pessoas. Estamos trabalhando, junto às instituições, para garantir acesso, cuidado e um caminho mais leve para quem enfrenta a doença. Porque, quando unimos forças, a cura deixa de ser apenas uma expectativa e se torna um horizonte possível.

É com esse sentimento que seguimos em Anápolis e em Goiás. Mais fortes. Mais próximos. E sempre ao lado do povo goiano.