Avanços no atendimento oncológico

É com esse sentimento que seguimos em Anápolis e em Goiás. Mais fortes. Mais próximos. E sempre ao lado do povo goiano

Antônio Gomide Antônio Gomide -
Avanços no atendimento oncológico
(Foto: Arquivo Pessoal)

Quando pensamos no combate ao câncer, pensamos no valor da vida. Pessoas que buscam força, apoio e acolhimento. E o compromisso do Sistema Único de Saúde de ajudar quem mais precisa.

Em Anápolis, a Associação de Combate ao Câncer e a Santa Casa de Misericórdia nos mostram isso todos os dias. O trabalho, o carinho no atendimento e a dedicação das equipes fazem a diferença na vida das famílias que buscam apoio em um momento tão sensível.

Também reconhecemos a importância do Hospital Araújo Jorge, referência em Goiás, que há décadas acolhe pacientes de todas as regiões com atendimento especializado.

Leia também

Na última semana, vimos mais um exemplo de como a prevenção salva vidas. Nos dias 18 e 19 de novembro, a Unidade Oncológica de Anápolis promoveu, junto ao Consedaia, uma ação voltada à saúde do homem, oferecendo exames de PSA aos trabalhadores do DAIA. Foi uma iniciativa simples, mas muito útil, especialmente no Novembro Azul, quando lembramos que descobrir a doença cedo pode mudar tudo. Essa parceria nasceu de nossas articulações e mostra como a união entre instituições pode abrir caminhos.

Foi uma iniciativa simples, mas muito útil, especialmente no Novembro Azul, quando lembramos que descobrir a doença cedo muda tudo. Mas seguimos acreditando que é possível mudar esse cenário com trabalho e políticas públicas que olhem para as pessoas. Por isso, aprovamos recentemente um novo projeto de lei que fortalece os direitos dos pacientes com câncer e já temos em vigor outra lei sancionada que amplia a proteção e o cuidado no estado.

E temos boas notícias pela frente. A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis dará um passo importante com a inauguração, em breve, de sua unidade de radioterapia, que funcionará como Unacom. Será um avanço enorme para o SUS e para todas as famílias que dependem de um atendimento completo e digno na luta contra o câncer.

Na próxima quinta-feira, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, renovamos o compromisso de seguir ao lado das pessoas. Estamos trabalhando, junto às instituições, para garantir acesso, cuidado e um caminho mais leve para quem enfrenta a doença. Porque, quando unimos forças, a cura deixa de ser apenas uma expectativa e se torna um horizonte possível.

É com esse sentimento que seguimos em Anápolis e em Goiás. Mais fortes. Mais próximos. E sempre ao lado do povo goiano.

Antônio Gomide

Antônio Gomide

Atualmente, é deputado estadual pelo PT em segundo mandato na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Foi prefeito de Anápolis por duas vezes e vereador na cidade por quatro vezes. Escreve sempre às segundas-feiras.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias