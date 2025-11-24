Mulher morre após carro ser arrastado por enchente em Hortolândia (SP)

Temporal provocou também destelhamento de casa, queda de um muro e de árvore na cidade

Folhapress - 24 de novembro de 2025

Carro foi inundado por água durante temporal. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma mulher de 26 anos morreu após ter o carro arrastado pela correnteza durante temporal na noite deste domingo (23) em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, o alto volume de água arrastou e inundou o carro da vítima na rua Bambina Cicconi Camilo, no Jardim Nossa Senhora de Lourdes.

O temporal provocou também o destelhamento de uma casa, a queda de um muro e de uma árvore na cidade.

Duas pessoas foram retiradas de um carro inundado no Residencial Nossa Senhora de Fátima, em Sumaré. Elas não ficaram feridas.

Em São Manuel, cidade atingida por granizo, houve destelhamentos, queda de árvores, alagamentos e rompimento de cabos de alta tensão da rede elétrica.

As aulas foram canceladas nesta segunda-feira (24) em cinco unidades escolares: Emei Leodomira Gomes, Emei Maria José Moreno Dagina, creche Leonor Mendes de Barros, Emef Prof. Zigomar Augusto e creche-escola Professora Maria do Carmo Casquel Monti.

Motoristas de carros e ônibus tiveram que esperar a queda de granizo parar na rodovia Marechal Rondon, na altura da cidade, para prosseguir na via. A pista ficou tomada por pedras de gelo.

Várias árvores caíram em Campinas, em diferentes pontos da cidade, também devido à chuva no domingo.

Em Bragança Paulista, uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo estacionado em uma rua da Vila Aparecida. Ninguém ficou ferido.