Caoa encerra produção da Hyundai em Anápolis e inicia nova fase com parceria internacional

Já bem estabelecida no mercado de populares com a Chery, montadora brasileira também deve crescer no segmento de luxo

Davi Galvão
Hyundai Kona foi um dos últimos veículos dentro da parceria Hyundai e Caoa. (Foto: Divulgação)
A produção de veículos Hyundai pela Caoa em Anápolis chegou ao fim em 31 de outubro, marcando o encerramento de uma parceria que moldou parte da história recente do setor automotivo no país.

O último modelo montado na unidade goiana foi o leve HR, que figurou por anos entre os Veículos Urbanos de Carga (VUC) mais vendidos do Brasil e liderou o segmento em diferentes períodos.

O término da colaboração entre as duas marcas aconteceu apenas dois dias antes de a Caoa formalizar uma nova aliança internacional.

A montadora brasileira divulgou acordo com a chinesa Changan durante o Salão do Automóvel 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo, evento que segue até 30 de novembro.

A relação entre Caoa e Hyundai teve início em 1999, inicialmente focada na importação de veículos sul-coreanos.

Para a Caoa, o cenário parece promissor. Enquanto a Caoa Chery atua no mercado de massa, agora irá seguir com a Caoa Changan para se estabelecer no segmento de luxo, em ambos os casos com a produção em Anápolis.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

