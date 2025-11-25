Caoa encerra produção da Hyundai em Anápolis e inicia nova fase com parceria internacional

Já bem estabelecida no mercado de populares com a Chery, montadora brasileira também deve crescer no segmento de luxo

Davi Galvão - 25 de novembro de 2025

Hyundai Kona foi um dos últimos veículos dentro da parceria Hyundai e Caoa. (Foto: Divulgação)

A produção de veículos Hyundai pela Caoa em Anápolis chegou ao fim em 31 de outubro, marcando o encerramento de uma parceria que moldou parte da história recente do setor automotivo no país.

O último modelo montado na unidade goiana foi o leve HR, que figurou por anos entre os Veículos Urbanos de Carga (VUC) mais vendidos do Brasil e liderou o segmento em diferentes períodos.

O término da colaboração entre as duas marcas aconteceu apenas dois dias antes de a Caoa formalizar uma nova aliança internacional.

A montadora brasileira divulgou acordo com a chinesa Changan durante o Salão do Automóvel 2025, no Distrito Anhembi, em São Paulo, evento que segue até 30 de novembro.

A relação entre Caoa e Hyundai teve início em 1999, inicialmente focada na importação de veículos sul-coreanos.

Para a Caoa, o cenário parece promissor. Enquanto a Caoa Chery atua no mercado de massa, agora irá seguir com a Caoa Changan para se estabelecer no segmento de luxo, em ambos os casos com a produção em Anápolis.

