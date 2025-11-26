Regras de check-in e check-out mudam e favorecem brasileiros

Novas normas padronizam horários, garantem mais transparência e facilitam a vida de quem se hospeda no Brasil

Pedro Ribeiro - 26 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Cup of Couple)

A partir de 15 de dezembro, hotéis, pousadas, resorts, hostels, flats e apart-hotéis em todo o país terão que adotar um novo padrão para o check-in e check-out.

A mudança, determinada pelo Ministério do Turismo, estabelece que cada diária deve ter 24 horas completas, com até 3 horas reservadas exclusivamente para arrumação, limpeza e organização do quarto.

O objetivo é unificar procedimentos e assegurar clareza nas informações fornecidas aos hóspedes.

Mesmo com a padronização, cada estabelecimento continuará livre para definir seus próprios horários de entrada e saída. A diferença é que esses horários agora precisam ser informados obrigatoriamente ao hóspede — seja no momento da reserva, seja na recepção.

Caso o visitante deseje entrar antes (early check-in) ou sair depois (late check-out), o hotel poderá aplicar cobrança adicional, desde que consiga realizar a higienização necessária e que o pedido seja feito com antecedência.

Novas obrigações durante a estadia

O Ministério do Turismo também definiu parâmetros mínimos de atendimento. Entre eles estão a limpeza completa da unidade e a troca de roupas de cama e toalhas, de acordo com o perfil e o padrão de cada estabelecimento.

O hóspede poderá optar por suspender temporariamente esses serviços, desde que isso não afete normas sanitárias ou a qualidade do ambiente.

Check-in digital passa a ser permitido

Outra novidade é a possibilidade de realizar o check-in totalmente online, antes mesmo de chegar ao local de hospedagem. Essa facilidade será oferecida por meio da nova FNRH eletrônica (Ficha Nacional de Registro de Hóspedes).

O cadastro poderá ser feito por QR Code ou link, agilizando a chegada e evitando filas. Assim como na versão em papel, o formulário digital reunirá as informações básicas de identificação do viajante.

A fiscalização do cumprimento dessas novas regras ficará a cargo do Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

