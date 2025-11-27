Abandonado, desnutrido e ferido: cachorro é resgatado pela polícia no interior de Goiás

Tutor do animal teria abandonado o imóvel há mais de um mês, deixando-o nas condições precárias

Augusto Araújo - 27 de novembro de 2025

Pitbull estaria há cerca de um mês em situação de abandono. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) resgatou, nesta quinta-feira (27), um cachorro da raça pitbull que era mantido em condições graves de maus-tratos no Jardim JK, em Ouvidor, cidade na região Sul de Goiás.

A ação foi conduzida pela Subdelegacia de Polícia do município, após a corporação receber uma denúncia sobre a situação do animal.

Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o cachorro amarrado por uma corda com corrente e preso entre duas poltronas.

O animal estava totalmente exposto ao sol e à chuva, sem qualquer acesso a água ou comida. Segundo a equipe, era visível o estado de desnutrição, fraqueza e as lesões espalhadas pelo corpo do pitbull.

Diante do cenário, os policiais forneceram imediatamente água e ração ao animal. Em seguida, ele foi encaminhado para os cuidados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que disponibilizou uma equipe veterinária especializada para acompanhar a recuperação.

De acordo com as investigações iniciais, o tutor do cachorro teria abandonado o imóvel — e o próprio animal — há mais de um mês, deixando-o nas condições precárias encontradas pela polícia.

A PC informou que seguirá com a apuração do caso e adotará todas as providências legais cabíveis para responsabilizar o tutor pelos maus-tratos.

DE PARTIR O CORAÇÃO 💔 Abandonado, desnutrido e ferido: cachorro é resgatado pela polícia no interior de Goiás Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/f12s72Xmwf — Portal 6 (@portal6noticias) November 27, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!