Goiânia terá feirão de empregos com mais de 10 mil vagas na próxima semana

Evento vai reunir 15 empresas para fazer entrevistas com candidatos no local e, com isso, aumentar a chance de contratação imediata

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2025

Feirão de empregos acontece em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O último feirão de empregos do ano organizado pelo Governo de Goiás tem nada mais, nada menos que 10 mil vagas abertas em todo o estado para serem captadas entre os dias 02 e 04 de dezembro (terça a quinta-feira), em Goiânia.

A ação é da Secretaria da Retomada e acontece na Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia com Rua 15, Setor Central, das 08h às 15h.

De acordo com a organização, o feirão de empregos vai reunir 15 empresas para fazer entrevistas com candidatos no local e, com isso, aumentando a chance de contratação imediata.

As empresas que vão se deslocar para a Central oferecem vagas em diversos setores: hospitalar, industrial, logístico, comercial, telemarketing e administrativo. São oportunidades para auxiliar de enfermagem e recepcionista hospitalar, inicialmente.

Fecham as possibilidades, as ofertas para auxiliar de logística, auxiliar de linha de produção, operador de telemarketing e auxiliar administrativo (menor aprendiz), entre outras oportunidades.

Sobre as remunerações, elas podem chegar a R$ 4 mil, além dos benefícios da carteira assinada, como décimo terceiro, vale-alimentação e assistência médica, destacou a organização.

Vale lembrar que o atendimento nos feirões de empregos do Governo de Goiás é totalmente gratuito e o candidato recebe toda orientação para elaborar currículo e emitir a documentação necessária.

Para participar e se candidatar a uma das vagas de trabalho, basta levar um documento pessoal com foto e comprovante de endereço mais atual.

