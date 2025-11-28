Placa Mercosul será obrigatória em 2026: veja o que muda para quem ainda usa a placa antiga

Troca não vale para todo mundo e a maioria dos motoristas pode continuar com a placa antiga sem prazo final

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A placa Mercosul voltou a chamar atenção com a aproximação de 2026, e muita gente quer saber se é preciso fazer a troca imediata. Embora pareça uma mudança geral, o processo continua restrito a situações específicas, e a placa cinza permanece válida para boa parte dos veículos que já estão em circulação.

A grande diferença agora está na forma como o padrão visual da placa identifica categorias e combina os caracteres. O novo modelo mistura letras e números em uma sequência diferente da antiga, algo que ajuda na fiscalização e impede reutilização indevida.

Ao mesmo tempo, as cores da borda e das letras passam a indicar o tipo de uso do veículo, substituindo o fundo colorido que existia nas placas antigas.

Embora a placa Mercosul ainda não seja obrigatória para todos os veículos no Brasil, alguns casos continuam exigindo a migração para o novo modelo, e isso também vale para o ano que vem.

Veículos novos recém-emplacados;

Veículos que tiveram transferência de propriedade (novo dono) ou mudaram de categoria (táxi que vira carro de passeio, por exemplo);

Mudança de município;

Placas danificadas que precisam de atualização.

Como fica o novo padrão da placa Mercosul

As cores ao redor da placa e das letras passam a indicar o tipo de veículo, substituindo o fundo colorido das placas antigas.

A sequência de caracteres também muda: os sete dígitos continuam, mas agora combinam números e letras em posições diferentes.

Outro ponto importante é a decisão do Senado que recoloca o nome da cidade e do estado no topo da placa, retomando uma característica tradicional que havia sido retirada no modelo inicial do Mercosul.

Em relação ao custo, algumas regiões registraram valores mais baixos do que os da placa antiga, reflexo da produção em escala e da simplificação de alguns elementos de segurança.

