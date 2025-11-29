Homem mata a ex-mulher e comete suicídio após o crime em Rio Verde; vítima já tinha solicitado medida protetiva

Câmeras de segurança registraram toda a ação, que não ofereceu nenhuma chance de defesa

Davi Galvão Davi Galvão -
Vítima foi executada em frente a uma distribuidora. (Foto: Reprodução)
Vítima foi executada em frente a uma distribuidora. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 38 anos, foi executada a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas em Rio Verde, neste sábado (29). O autor dos disparos é o ex-marido da vítima, que cometeu suicídio após o crime. Ela já havia solicitado, anteriormente, medidas protetivas contra o ex.

A execução ocorreu na Rua Lélio Coelho Araújo, no bairro São Agostinho e foi filmada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o agressor chegando no local em um Polo Branco, de camisa verde.

Leia também

Ele desce do carro, vai até a frente do estabelecimento, saca uma pistola e aponta para a ex, disparando diversas vezes em seguida, mesmo coma vítima já caída. Não houve nenhuma chance de defesa.

Após o crime, ele voltou ao carro e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já se encontrava em óbito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, após análises das câmeras, passaram a buscar o autor, o qual a vítima já havia inclusive solicitado uma medida protetiva anteriormente.

À época, ela relatou que o casamento entre os dois teve um fim conturbado.

Pouco tempo após iniciar as diligências, o autor dos disparos foi encontrado morto, com os indícios apontando para suicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias