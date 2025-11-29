Homem mata a ex-mulher e comete suicídio após o crime em Rio Verde; vítima já tinha solicitado medida protetiva

Câmeras de segurança registraram toda a ação, que não ofereceu nenhuma chance de defesa

Davi Galvão - 29 de novembro de 2025

Vítima foi executada em frente a uma distribuidora. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 38 anos, foi executada a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas em Rio Verde, neste sábado (29). O autor dos disparos é o ex-marido da vítima, que cometeu suicídio após o crime. Ela já havia solicitado, anteriormente, medidas protetivas contra o ex.

A execução ocorreu na Rua Lélio Coelho Araújo, no bairro São Agostinho e foi filmada por câmeras de segurança.

As imagens mostram o agressor chegando no local em um Polo Branco, de camisa verde.

Ele desce do carro, vai até a frente do estabelecimento, saca uma pistola e aponta para a ex, disparando diversas vezes em seguida, mesmo coma vítima já caída. Não houve nenhuma chance de defesa.

Após o crime, ele voltou ao carro e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já se encontrava em óbito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, após análises das câmeras, passaram a buscar o autor, o qual a vítima já havia inclusive solicitado uma medida protetiva anteriormente.

À época, ela relatou que o casamento entre os dois teve um fim conturbado.

Pouco tempo após iniciar as diligências, o autor dos disparos foi encontrado morto, com os indícios apontando para suicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!