5 cortes de carne baratos que churrasqueiros profissionais mais usam quando querem economizar

Profissionais do churrasco revelam quais cortes de carne baratos conseguem manter sabor, suculência e maciez sem pesar no bolso, mesmo em churrascos maiores

Gabriel Yuri Souto - 30 de novembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Os cortes de carne baratos ganharam espaço entre churrasqueiros experientes, porque muitos deles entregam sabor intenso, gordura no ponto certo e textura macia quando recebem o preparo correto.

Mesmo com preços mais baixos, esses cortes reagem muito bem ao calor da grelha e conseguem substituir cortes tradicionais sem que o sabor final seja prejudicado. Por isso, profissionais do churrasco explicam que a chave está na combinação entre fibra, gordura e tempo de fogo.

Além disso, como o preço da carne segue oscilando ao longo do ano, muita gente começou a buscar alternativas mais econômicas. Com a técnica certa, esses cortes se transformam em protagonistas sem que o público perceba diferença.

O corte com sabor marcante que fica perfeito na brasa

Um dos cortes de carne baratos mais usados por churrasqueiros é a fraldinha. Apesar do preço mais baixo, ela tem fibras longas que seguram bem a gordura e deixam a peça extremamente saborosa quando selada na grelha.

Quando assada em fogo alto no início, ela cria uma crosta marcante e mantém o interior macio. Por isso, a fraldinha aparece sempre como uma opção favorita para quem quer economizar sem abrir mão de sabor.

O corte macio que surpreende pelo custo-benefício

Outro corte econômico que os profissionais recomendam é o acém em bifes grossos. Quando preparado corretamente, ele entrega maciez semelhante a cortes mais caros.

Como tem gordura distribuída de forma uniforme, o acém ganha suculência natural na brasa. Basta assar em pedaços maiores e fatiar apenas na hora de servir. O sabor forte faz com que muita gente se surpreenda ao descobrir que é um corte barato.

O corte que rende muito e aceita vários tipos de preparo

Para quem busca economia sem perder rendimento, o patinho aparece como alternativa ideal. Embora seja mais magro, ele reage muito bem quando grelhado em tiras grossas ou em medalhões.

Como tem fibras curtas, o patinho mantém boa textura quando selado rapidamente. Além disso, o corte rende várias porções e ajuda a alimentar grupos maiores sem aumentar custos.

O corte barato que fica extremamente macio no ponto certo

O coxão mole também entrou na lista dos mais usados por churrasqueiros que querem gastar menos. Ele possui fibras finas e macias, o que facilita o preparo rápido na brasa.

Quando cortado em bifes altos e selado dos dois lados, o resultado é uma carne surpreendentemente macia. Como é um corte muito versátil, ele permite vários tipos de tempero e combina com diferentes acompanhamentos.

O corte com gordura perfeita para deixar o churrasco mais suculento

Entre os cortes de carne baratos, o peito bovino se destaca pelo sabor profundo. Embora seja mais firme, ele fica extremamente macio quando preparado de forma lenta na churrasqueira ou no defumador.

A gordura presente na peça derrete durante o preparo e cria uma camada de suculência difícil de encontrar em cortes mais caros. Por isso, profissionais usam o peito sempre que querem unir economia e intensidade de sabor.

