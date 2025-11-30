Não é o tempero pronto, nem o alho: o ingrediente que realça o sabor do frango grelhado

Uma técnica simples, usada por chefs e churrasqueiros, transforma o sabor do frango grelhado e garante carne macia, suculenta e com tempero uniforme

Magno Oliver - 30 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O frango grelhado é uma das proteínas mais consumidas no dia a dia, mas também uma das mais difíceis de deixar saborosa.

Isso acontece porque a carne de frango perde água muito rápido quando vai ao fogo, principalmente quando é grelhada em tiras ou filés finos. Como consequência, ela seca antes de ganhar cor e acaba ficando sem gosto, mesmo com temperos tradicionais.

Chefs explicam que, antes de pensar no tempero, é preciso preparar a carne para reter umidade. E é aí que entra o ingrediente mais eficaz de todos.

O ingrediente que transforma o sabor sem usar tempero pronto

O segredo para deixar o frango grelhado mais saboroso está na salmoura, uma mistura simples de água e sal que hidrata profundamente as fibras da carne. Embora pareça contraditório, colocar o frango na salmoura não o deixa salgado.

Pelo contrário, a técnica ajuda a distribuir o tempero de forma equilibrada e reforça o sabor natural do frango.

O processo cria uma barreira interna de umidade, que impede o ressecamento e garante que a carne fique macia mesmo em fogo alto.

Como preparar a salmoura perfeita para realçar o sabor do frango

A salmoura clássica é fácil de fazer e exige apenas três passos:

Misture 1 litro de água com 1 colher de sopa de sal.

Coloque os pedaços de frango na mistura.

Deixe descansar por 20 a 40 minutos, dependendo do tamanho dos cortes.

Esse tempo é suficiente para que a água penetre nas fibras e crie o efeito de hidratação que deixa o frango grelhado mais suculento.

Depois desse processo, basta escorrer o frango, secar com papel-toalha e temperar normalmente. A salmoura prepara a carne para receber qualquer combinação de temperos, deixando tudo mais intenso.

Por que a salmoura funciona tão bem e melhora o sabor de forma natural

A técnica funciona porque o sal modifica temporariamente a estrutura das proteínas, permitindo que elas absorvam mais água. Quando o frango vai à frigideira ou à grelha, essa água extra impede que o calor resseque a carne rapidamente.

Ao mesmo tempo, a salmoura distribui o sal de maneira uniforme por todo o frango, evitando que algumas partes fiquem temperadas demais e outras sem sabor. Como resultado, cada pedaço fica suculento, macio e naturalmente mais saboroso.

Como finalizar o frango grelhado sem perder a suculência garantida pela salmoura

Depois de retirada da salmoura, a carne deve ser selada em frigideira bem quente. Esse choque térmico reforça o efeito da técnica, cria uma camada dourada e mantém o interior macio.

É importante não mexer no frango nos primeiros segundos para garantir uma crosta bonita e saborosa.

Finalizando com ervas frescas, pimenta-do-reino ou gotas de limão, o prato ganha mais aroma e profundidade sem perder a suculência conquistada na etapa inicial.

