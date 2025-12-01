Reação de meninos “namorando” Ferrari em concessionária de Luziânia emociona internautas

Em determinado momento, um dos meninos chega até a abraçar o capô do automóvel, enquanto o outro dá um beijo na lataria

Davi Galvão - 01 de dezembro de 2025

Meninos se admiraram com o veículo de luxo e registro viralizou nas redes sociais. (Foto: @trex_lift)

Apenas no olhar infantil, livre do peso da rotina e da vida adulta, é onde mora a verdadeira admiração e os maiores sonhos são construídos. Prova disso foi um registro emocionante que flagrou um grupo de meninos em Luziânia “namorando” uma Ferrari no interior de uma concessionária.

No vídeo, publicado nas redes sociais e que já conta com mais de 1,4 milhão de visualizações, é possível ver os cinco meninos filmando o carro, inicialmente de longe e um pouco acanhados.

Porém, após alguns breve segundos, eles se sentem mais a vontade em transparecer o fascínio e admiração, passando a mão e posando ao lado do veículo.

Em determinado momento, um deles chega até a abraçar o capô do automóvel, enquanto o outro dá um beijo na lataria.

Nos comentários, os internautas se emocionaram com uma demonstração tão honesta e verdadeira de admiração, com muitos afirmando que os meninos de fato são merecedores de, um dia, enfim conquistarem o sonho e serem eles atrás do volante.

“Isso se chama criança com esperança no amanhã, neste mundo tão devastado onde valores estão sendo apagados como os seus sonhos!”, declarou um.

“Nunca desacredite dos seus sonhos, uma hora ele se realiza. Fé criançada”, orou outro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!