Caravana de Natal da Coca-Cola está prestes a acontecer em Goiânia; veja rota completa
Para a capital, a boa notícia é que serão quatro datas distintas até o próximo dia 10
A magia do Natal, tradicionalmente trazida pela Coca-Cola através de caravanas do Papai-Noel, está prestes a chegar em Goiânia. Para a capital, a boa notícia é que serão quatro datas distintas até o próximo dia 10 de dezembro.
De acordo com a empresa, a mais próxima será nesta quinta-feira (04). A saída está marcada para as 18h30 com o seguinte trajeto: Plaza Doro/Shopping Cidade Jardim/Shopping Cerrado/Escola Municipal Joaquim Câmara Filho – Jardim do Cerrado 4.
A segunda que está mais perto de acontecer é a da sexta-feira (05). A caravana inicia às 18h com o itinerário a seguir: Shopping Passeio das Águas/Unialfa Perimetral/Open Mall/Praça da Vila Mutirão.
Na próxima segunda-feira (08), a região escolhida pela marca foi a Central. Lá, a partida está marcada para as 18h e tem o Shopping República como ponto de início, indo até as proximidades da Praça Universitária.
A última da programação ocorre no dia 10, próxima quarta-feira. A rota escolhida é a Centro-Sul de Goiânia, com indicação de partir às 18h com o seguinte percurso: Praça Tamandaré/Residencial Bougainville Square/Shopping Bougainville/Goiânia Shopping/Le Quartier Residence.
As rotas detalhadas dos percursos estão disponíveis no site oficial da empresa, mesmo espaço onde é informado as demais cidades em que as caravanas passarão. A Coca-Cola, inclusive, disse que os percursos podem mudar sem aviso prévio.
