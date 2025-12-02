Caravana de Natal da Coca-Cola está prestes a acontecer em Goiânia; veja rota completa

Para a capital, a boa notícia é que serão quatro datas distintas até o próximo dia 10

Paulo Roberto Belém - 02 de dezembro de 2025

Caravana da Coca-Cola passará por diversas cidades goianas (Foto: Divulgação)

A magia do Natal, tradicionalmente trazida pela Coca-Cola através de caravanas do Papai-Noel, está prestes a chegar em Goiânia. Para a capital, a boa notícia é que serão quatro datas distintas até o próximo dia 10 de dezembro.

De acordo com a empresa, a mais próxima será nesta quinta-feira (04). A saída está marcada para as 18h30 com o seguinte trajeto: Plaza Doro/Shopping Cidade Jardim/Shopping Cerrado/Escola Municipal Joaquim Câmara Filho – Jardim do Cerrado 4.

A segunda que está mais perto de acontecer é a da sexta-feira (05). A caravana inicia às 18h com o itinerário a seguir: Shopping Passeio das Águas/Unialfa Perimetral/Open Mall/Praça da Vila Mutirão.

Na próxima segunda-feira (08), a região escolhida pela marca foi a Central. Lá, a partida está marcada para as 18h e tem o Shopping República como ponto de início, indo até as proximidades da Praça Universitária.

A última da programação ocorre no dia 10, próxima quarta-feira. A rota escolhida é a Centro-Sul de Goiânia, com indicação de partir às 18h com o seguinte percurso: Praça Tamandaré/Residencial Bougainville Square/Shopping Bougainville/Goiânia Shopping/Le Quartier Residence.

As rotas detalhadas dos percursos estão disponíveis no site oficial da empresa, mesmo espaço onde é informado as demais cidades em que as caravanas passarão. A Coca-Cola, inclusive, disse que os percursos podem mudar sem aviso prévio.

