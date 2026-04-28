Gigante do crédito, Cresol desembarca em Anápolis para impulsionar empresas e o agro

Instituição que lidera os repasses do BNDES no país aposta no potencial econômico da cidade

Damara Dantas - 28 de abril de 2026

Agência Cresol Goiás. (Foto: Divulgação)

O cenário econômico de Anápolis acaba de ganhar um reforço de peso. Com mais de 164 mil operações realizadas junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2025, a Cresol chega à cidade com foco em impulsionar o agronegócio, micro e pequenas empresas e fortalecer o setor produtivo local.

A chegada da Cresol traz consigo a chancela de ser, atualmente, o agente financeiro com o maior volume de operações junto ao BNDES, consolidando-se como uma das principais pontes entre os recursos federais e o setor produtivo.

Crédito mais acessível para pessoas e empresas

Para o cidadão anapolino e o empresário local, esses números representam acesso facilitado ao crédito. A Cresol lidera o ranking nacional de repasses para pessoas físicas, tendo liberado R$ 8,7 bilhões em mais de 103,5 mil operações no último ano.

O destaque, porém, recai sobre o suporte às Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs). Em uma cidade com forte perfil industrial e comercial, como Anápolis, contar com uma instituição que lidera operações para esse segmento se torna um diferencial estratégico para o desenvolvimento econômico.

O diferencial do modelo cooperativo

A atuação da Cresol está diretamente ligada ao modelo cooperativo, que prioriza proximidade e atendimento consultivo. Diferente das estruturas bancárias tradicionais, a instituição consegue alcançar produtores rurais, microempreendedores e pequenos empresários de forma mais direta.

“O objetivo não é apenas oferecer crédito, mas garantir que esse recurso se transforme em desenvolvimento regional. Quando uma instituição lidera os repasses do BNDES, ela demonstra eficiência em desburocratizar o acesso ao capital”, explica Jefferson Rocha, diretor executivo da Cresol Goiás.

Sobre a Cresol

Com 30 anos de história, mais de 1 milhão de cooperados e cerca de 1.000 agências de relacionamento, a Cresol se consolida como uma das principais instituições financeiras cooperativas do Brasil. A cooperativa oferece soluções para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais, com foco em atendimento personalizado e desenvolvimento regional.