Influenciadora polemiza ao comentar a respeito do custo de vida em Goiânia: “não consegue viver”

Davi Galvão - 03 de dezembro de 2025

Influenciadora viralizou com opinião sobre custo de vida em Goiânia. (Foto: @anapaulanoletto)

A influenciadora Ana Noleto deu o que falar no TikTok após fazer um desabafo sobre a dificuldade de se “viver” em Goiânia, especialmente ganhando apenas um salário mínimo.

Logo no começo do vídeo, ela comenta sobre a fama da cidade de ter uma ótima qualidade de vida, mas que, ainda assim, um tópico pouco lembrado é o custo elevado que acompanha a capital.

“Acabei de sair do salão, fui ali fiz uma hidratação, uma escova e a unha do pé e eu acabei de pagar R$ 251 […] Eu só fico pensando, quem hoje consegue viver, não tô falando de sobreviver, mas viver? Ir num salão, às vezes pedir uma pizza no final de semana, com um salário? Em Goiânia, impossível”, desabafou.

Ela comentou ainda que desde cedo sempre buscou oportunidades de renda extra, incluindo até serviços de panfletagem e, por isso, sabe o quão dificultoso pode ser a rotina de quem ganha R$ 1,5 mil.

“O custo de vida tá muito alto. Aluguel de casa normal, barracão, esses dias eu tava passando vi uma placa de um kitnet, R$ 890. A pessoa ganha um salário, vai pagar aluguel, energia, casa internet, não sobra pra comprar nem um açaí no final de semana”, contou.

Nos comentários, os internautas concordaram em peso com a visão da influenciadora, também partilhando experiências sobre a vida na capital.

“Meu aluguel no Parque Amazônia (nem é o Bueno) um quarto só, tipo Studio 49m, é R$ 2.430”, relatou uma usuária.

“Realmente está muito caro, me mudei para Goiânia em 2008 e era tudo tão barato que a gente até assustava. Hoje o susto é pelos altos preços”, disse outro.

