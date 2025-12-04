Última chamada para se inscrever em vaga de emprego no Ipasgo

Além do salário condizente com a função, uma série de benefícios está sendo oferecido

Paulo Roberto Belém - 04 de dezembro de 2025

Prédio do Ipasgo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Ipasgo Saúde)

Interessados em aturem no Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), têm até esta sexta-feira (05), somente, para realizar a inscrição no processo seletivo do órgão.

A oferta é para a função de motorista, sendo uma vaga com atuação em Goiânia. O requisito principal é ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB.

É exigido, ainda, experiência anterior na função pleiteada, que o interessado tenha disponibilidade para viagens e horários flexíveis. O salário mensal é de R$ 2.634,33 para 40h semanais de rotina.

As inscrições devem ser realizadas no site do Ipasgo, que pode ser acessado clicando aqui, até o meio-dia.

A função tem agregados benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde subsidiado, credencial Sesc, convênios, entre outros não divulgados pelo Ipasgo.

