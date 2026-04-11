Concurso em Goiás tem vagas de nível médio e superior com salários de até R$ 9,6 mil

Edital prevê 86 vagas com inscrições abertas até maio

Pedro Ribeiro - 11 de abril de 2026

Vista aérea de Águas Lindas de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Águas Lindas de Goiás)

A Prefeitura de Águas Lindas de Goiás abriu um novo concurso público com oportunidades para candidatos de níveis médio e superior na área de trânsito e mobilidade urbana.

De acordo com o edital, são ofertadas 86 vagas distribuídas entre cargos como engenheiro de tráfego, assistente técnico, agente de trânsito e fiscal de transportes.

Os salários variam de R$ 2.114,19 a R$ 9.696,00, dependendo da função e da qualificação exigida.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 6 de maio, por meio do site da banca organizadora.

As taxas variam de R$ 108 para cargos de nível médio e R$ 138 para nível superior.

A seleção será composta por prova objetiva, com caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

No caso de agente de trânsito, também haverá teste de aptidão física (TAF).

A prova contará com questões de múltipla escolha envolvendo conteúdos como língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos, sendo esta última disciplina a de maior peso na avaliação.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da Administração Municipal.

Para se inscrever clique aqui.