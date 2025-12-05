Mulher dá à luz dentro de loja enquanto comprava enxoval de bebê no Recife

Socorristas foram acionados, mas João Pedro nasceu antes que eles pudessem chegar ao estabelecimento

Folhapress - 05 de dezembro de 2025

Câmera de segurança filmou todo o ocoriddo. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma mulher, de 27 anos, deu à luz enquanto fazia compras em uma loja de artigos para bebê no centro de Recife na manhã desta quinta-feira (4).

Com nove meses de gestação e grávida do quinto filho, Pábada Regina Ferreira de Lima começou a sentir dores no meio das compras. O caso ocorreu por volta das 9h na Amarelinha Baby & Kids, no bairro Santo Antônio, e foi capturado por câmeras de segurança do estabelecimento.

Na gravação, Pábada aparece deitada no chão e é ajudada por funcionárias. Um delas a segura pelos braços e coloca um travesseiro embaixo de sua cabeça, enquanto a outra afasta suas pernas uma da outra.

O menino, chamado João Pedro, nasceu antes dos socorristas chegarem. Nas imagens, é possível ver o momento que o bebê começa a sair e é segurado por uma das mulheres que estavam no estabelecimento.

“Quando vi que ele estava saindo, para não gerar impacto, eu corri e consegui pegar ele, fui puxando eles aos pouquinhos. Dei uma batidinha nas costas dele porque ele não tinha chorado e coloquei ele junto com a mãe, foi quando todo mundo se emocionou”, disse Gleice Kelle, operadora de caixa.

SAMU chegou no local e terminou os procedimentos. As funcionárias contaram ao UOL que foram atrás de uma viatura da Polícia Militar na rua assim que perceberam que a bolsa da grávida havia estourado, e os agentes teriam acionado o serviço médico.

Proprietária da loja contou ter ficado emocionada e presenteará Pábada com um enxoval. “Quando a loja surgiu há cinco anos, eu falava que ia nascer um bebê aqui dentro. E isso aconteceu, estou me tremendo, em choque, toda arrepiada. A gente vai fazer uma surpresa para essa mamãe no hospital. Estamos montando um enxoval completo”, relatou Manuela Neves pelas redes sociais.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Recife para saber o estado de saúde da mãe e da criança. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.