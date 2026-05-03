O truque para devolver o corte a qualquer faca da cozinha que cegou

Com uma pedra de amolar e o ângulo certo, é possível recuperar o corte da faca e cortar alimentos com mais segurança

Gustavo de Souza - 03 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Poucas coisas atrapalham o preparo de uma refeição como uma faca que não corta direito. O alimento amassa, o movimento trava e, sem perceber, a pessoa coloca mais força do que deveria.

Além de um contratempo chato, isso pode ser perigoso, e o truque mais eficiente para evitar passar por isso e devolver o corte é usar uma pedra de amolar. Ela remove pequenas imperfeições da lâmina e ajuda a reconstruir o fio, desde que o movimento seja feito com paciência e regularidade.

Como afiar sua faca

Usar a pedra de amolar pode parecer simples, mas existem algumas dicas que valem a pena saber antes de se dedicar à atividade. A primeira é umedecer a pedra.

Algumas precisam ficar de molho por alguns minutos, já outras exigem apenas a superfície molhada. Depois, apoie o item sobre uma base firme para evitar que ele escorregue.

Em seguida, incline a faca em uma angulação de aproximadamente 15º a 20º. Essa posição é recomendada pela tradicional marca de cutelaria Zwilling, que afirma que ela ajuda a manter a precisão da afiação e influencia diretamente no resultado final.

Com a peça inclinada, deslize-a pela pedra, da parte próxima ao cabo até a ponta. O movimento deve ser contínuo, leve e sempre seguindo o mesmo sentido.

Passe a faca seis vezes de um lado e repita o processo no outro. O importante não é aplicar força, mas preservar o ângulo e cobrir toda a extensão do fio.

Cuidados para além da pedra de amolar

Se for possível, use uma chaira ao fim para alinhar a lâmina. Mas atenção: essa ferramenta não afia de fato, mas realinha pequenas rebarbas do fio entre uma afiação e outra.

A forma como você usa sua faca também faz diferença. Evite cortar sobre vidro, cerâmica ou superfícies muito duras, pois elas desgastam a lâmina mais rapidamente.

Com poucos minutos de prática, a faca volta a cortar melhor, o preparo fica mais ágil e a cozinha se torna mais segura.

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