Um dos 10 passeios de trem mais lindos do mundo fica no Brasil, cruzando pontes altíssimas e vistas maravilhosas

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

As paisagens dos passeios de trem mexem com a imaginação de qualquer pessoa, e no Brasil existe um trajeto capaz de deixar qualquer viajante de boca aberta.

O cenário muda o tempo todo, cada curva revela algo novo e a sensação de paz e tranquilidade toma conta.

É uma experiência acessível, bonita e fácil de aproveitar.

Um trajeto que surpreende do começo ao fim

O passeio que liga Curitiba à cidade histórica de Morretes é considerado um dos 10 passeios de trem mais lindos do mundo.

E basta ver alguns minutos do caminho para entender por quê.

A viagem atravessa a Mata Atlântica, passa por pontes altíssimas e revela vistas que parecem pintura.

Cada túnel abre espaço para um novo visual.

Como é viver essa experiência

Muita gente visita o Paraná com esse passeio como prioridade.

A estrutura funciona bem e os vagões têm diferentes níveis de conforto.

As categorias superiores oferecem assentos melhores e bebidas à vontade, o que deixa o trajeto mais agradável.

Para quem gosta de observar tudo com calma, esse tipo de escolha realmente faz diferença.

O que esperar do caminho

O trem avança em ritmo leve, o que ajuda a apreciar o vale, os rios e as montanhas cobertas de verde.

O cenário é tão bonito que as fotos praticamente se fazem sozinhas.

Além disso, a viagem é ideal para conversar, saborear o lanche e aproveitar o momento.

Se você vai acompanhado, a experiência fica ainda mais gostosa.

Vale a pena investir em conforto

Existem opções mais simples, mas muitas pessoas que experimentam os vagões superiores acabam gostando bem mais.

O ambiente é mais espaçoso, o atendimento é tranquilo e o passeio parece fluir melhor.

Já quem escolhe categorias básicas às vezes sente que a viagem é longa demais. Por isso, pensar no conforto ajuda bastante.

Uma experiência que fica na memória

Mesmo quem repete o trajeto garante que sempre há algo novo para ver. A luz muda, o clima muda e o visual acompanha.

Ao final, Morretes recebe os visitantes com comida saborosa e clima de cidade histórica.

Depois do almoço, o retorno de van facilita a volta e encerra o dia do jeito certo.

