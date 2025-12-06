Morte de ciclista atropelado por motorista embriagado em Goiânia gera comoção: ” homem bom, educado, estudioso, gentil”

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O ciclista Marco Túlio Parreira Mundim, de 30 anos, morreu na manhã da última sexta-feira (05) após permanecer internado por quase dois meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Marco havia sido atropelado no dia 09 de outubro, a poucos metros de sua residência, no Parque Atheneu, em Goiânia.

A confirmação do falecimento gerou forte repercussão e mobilizou inúmeras mensagens de pesar nas redes sociais.

Amigos, conhecidos e moradores da região lamentaram a perda e prestaram homenagens ao ciclista, descrito como uma pessoa do bem, estudiosa, gentil e sempre bem-humorada.

“Uma perca muito grande, só quem conhecia sabia o grande homem que ele era. Que Deus o receba de braços abertos e console o coração da família.”

“Que tristeza. Um homem bom, educado, estudioso, gentil. Ser assassinado enquanto praticava atividade física. Que a justiça seja feita!”

“Triste demais, meu amigo. Que Deus possa trazer conforto à vida de todos que ficaram. Ele era uma pessoa de energia surreal, ativo e que sempre aproveitou a vida com intensidade. Descanse em paz.”

Relembre o caso

No dia em questão, ele deixava a propriedade quando foi atingido violentamente pela traseira por um Ford Ecosport que trafegava em alta velocidade. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Logo após o impacto, o ciclista ficou em estado gravíssimo, com suspeita de traumatismo craniano. Equipes do Samu o encaminharam ao Hugo, onde ele permaneceu sedado e recebeu cuidados intensivos.

Após semanas sem evolução, ele não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos e veio a óbito.

Situação judicial do motorista

O motorista responsável pelo atropelamento, Vagner José Vicente Ferreira, de 46 anos, foi localizado horas após o acidente em um posto de combustível na Perimetral Norte.

Na ocasião, policiais encontraram garrafas e latas de cerveja, além de uma porção de cocaína dentro do veículo. Ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Em audiência de custódia realizada no dia 10 de outubro, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

No entanto, posteriormente, o Tribunal de Justiça de Goiás concedeu Habeas Corpus em favor do investigado, que foi colocado em liberdade mediante medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Vagner deve comparecer mensalmente perante o juízo, sempre no dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades, iniciando no dia 10 de dezembro de 2025. As investigações seguem em andamento.

