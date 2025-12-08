Demora fora do comum no Vapt Vupt de Anápolis gera insatisfação em moradores: “a gente fica aqui preso”

Ao Portal 6, residentes afirmam que tentam, desde manhã, renovar CNH, mas sem sucesso

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2025

Atendimento no Vapt Vupt. (Foto: Davi Galvão/ Portral 6)

O intenso fluxo e as cadeiras lotadas na unidade do Vapt Vupt localizada no interior do Anashopping expuseram uma dificuldade frequente para quem precisa recorrer aos serviços essenciais: a demora prolongada no atendimento.

Desde o início da manhã desta segunda-feira (08), moradores que já tinham agendado previamente a ida ao local para realizar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aguardam há mais de 3 horas, sem qualquer previsão de quando serão chamados.

Uma delas é uma moradora que preferiu não ser identificada. Ao Portal 6, ela contou que chegou ao local por volta das 10h, mas só foi atendida na recepção às 11h07.

Segundo ela, mesmo sendo a primeira a retirar a senha, ainda não conseguiu sequer passar pelo primeiro atendimento.

“A gente chegou aqui era 10h e pouco e o primeiro atendimento na recepção foi 11h07, quando abriram a senha. A gente já sabe que aqui costuma demorar, mas já tem mais de três horas e não passamos nem pelo primeiro atendimento. Faz mais de uma hora que não chamam no painel para fazer a renovação”, relatou.

O aposentado Jovenal Francisco da Silva, de 69 anos, também reclamou da demora. À reportagem, ele afirmou que procurou a unidade — igualmente com horário agendado — e que esperava há mais de três horas.

“Eu cheguei aqui e peguei a senha às 10h20 da manhã, e agora já são mais de 13h40. […] A gente fica aqui preso, sem poder ir no banheiro, sem poder fazer um lanche, não pode ir almoçar porque não sabe que horas que vai chamar e não chama”, disse. O detalhe: a unidade fecha às 17h.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração (Sead) confirmou o atraso no atendimento e atribuiu a lentidão a ausência de servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) que não compareceram na unidade por motivos de saúde.

Leia a nota completa:

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio do Vapt Vupt, informa que, nesta segunda-feira (08/12), o atendimento para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na unidade Ana Shopping está mais lento que o habitual.

A situação ocorre devido à ausência, por motivos de saúde, de servidores do Detran-GO responsáveis por esse serviço na unidade, o que reduziu temporariamente a capacidade de atendimento.

A Sead orienta que os cidadãos que não puderem aguardar podem retornar à agência em outro momento. Basta apresentar documento pessoal e o comprovante de agendamento para serem atendidos normalmente.

*Colaborou Davi Galvão

