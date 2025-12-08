Goiânia recebe show de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê em janeiro de 2026; veja detalhes

Show integra projeto "Dominguinho" e apresenta novas versões de grandes sucessos da música brasileira

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2025

Imagem mostra João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. (Foto: Divulgação)

O início de 2026 promete movimentar Goiânia com a apresentação de grandes nomes da música brasileira, como João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê.

O show integra o projeto “Dominguinho” e está previsto para ocorrer no dia 23 de janeiro. O local do evento ainda não foi divulgado.

A venda dos ingressos começa na terça-feira (09), e os bilhetes poderão ser adquiridos por meio do site https://link.turnedominguinho.com.br/.

A proposta — gravada no Sítio Histórico de Olinda (PE) — reúne 12 faixas que misturam composições dos três artistas, incluindo a inédita “Flor”, de Mestrinho e Erivaldo Júnior.

O projeto também apresenta novas versões de músicas já conhecidas, como o medley de “Mete Um Block Nele/Ela Tem”, além da releitura de “Pontes Indestrutíveis”, da banda Charlie Brown Jr.

Veja o vídeo:

