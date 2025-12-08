Goiânia recebe show de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê em janeiro de 2026; veja detalhes

Show integra projeto "Dominguinho" e apresenta novas versões de grandes sucessos da música brasileira

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Imagem mostra João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê. (Foto: Divulgação)

O início de 2026 promete movimentar Goiânia com a apresentação de grandes nomes da música brasileira, como João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê.

O show integra o projeto “Dominguinho” e está previsto para ocorrer no dia 23 de janeiro. O local do evento ainda não foi divulgado.

A venda dos ingressos começa na terça-feira (09), e os bilhetes poderão ser adquiridos por meio do site https://link.turnedominguinho.com.br/.

A proposta — gravada no Sítio Histórico de Olinda (PE) — reúne 12 faixas que misturam composições dos três artistas, incluindo a inédita “Flor”, de Mestrinho e Erivaldo Júnior.

O projeto também apresenta novas versões de músicas já conhecidas, como o medley de “Mete Um Block Nele/Ela Tem”, além da releitura de “Pontes Indestrutíveis”, da banda Charlie Brown Jr.

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

