Câmeras registram perseguição e tentativa de execução no meio da rua, em Anápolis

Criminosos pareceram não se importar em cometer o ato na frente de populares e até "estacionaram" no meio da rua

Davi Galvão - 10 de abril de 2026

Câmeras flagraram o momento exato do crime. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de execução brutal no bairro Santo Antônio, em Anápolis, na manhã desta sexta-feira (10).

Informações preliminares apontam que a vítima, um homem de 39 anos, foi atingido por três disparos, sendo um na cabeça e dois no tórax e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Nas imagens, é possível ver a vítima correndo desesperada, enquanto é perseguido por um Celta preto. Em determinado momento, a vítima muda de diração de forma abrupta, fazendo os três ocupantes do carro, sendo um homem e duas mulheres, descerem correndo.

Durante a perseguição, os criminosos deixaram diversos objetos pessoais cairem, tendo um deles até mesmo perdido os chinelos, que foram recolhidos por uma das comparsas.

A agressão em si ocorreu fora das câmeras, mas segundos após todos os perseguidores retornam ao veículo, apressados, preocupando-se em até mesmo retirar a placa do carro antes de seguir viagem.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao endereço, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já realizava os primeiros socorros dentro da ambulância.

Devido à gravidade das perfurações, a equipe médica decidiu pelo transporte imediato para a unidade hospitalar de alta complexidade.

A reportagem entrou em contato com o hospital para uma atualização do quadro clínico, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O Portal 6 apurou que a última informação era de que o estado de saúde era crítico.

Agora, a Polícia Civil (PC) trabalhará na identificação e localização dos três suspeitos envolvidos na tentativa de homicídio.

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