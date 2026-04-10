Queda de avião em Trindade: piloto é fotografado sorrindo, aliviado, mesmo ferido após acidente

Além dele, outra vítima que também estava na aeronave precisou ser transportada de helicóptero ao Hugol

Davi Galvão Davi Galvão -
Tripulante do avião recusou atendimento médico. (Foto: Reprodução)
Tripulante do avião recusou atendimento médico. (Foto: Reprodução)

Logo após o pouso forçado de uma aeronave de pequeno porte em uma área de zona rural próxima a Trindade, na manhã desta sexta-feira (10), uma fotografia do piloto Roberto Rottini sorrindo após a manobra bem sucedida.

Apesar de visivalmente ferido, inclusive com manchas de sangue pelo corpo e rosto, ele apareceu com o semblante leve em alguns dos registros, após o grande susto.

Aeronave foi forçada a realizar o pouso de emergência. (Foto: Divulgação)

Aeronave foi forçada a realizar o pouso de emergência. (Foto: Divulgação)

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, apesar de também ser piloto, não era Roberto quem estava controlando a aeronave, mas sim um colega, também piloto, de 70 anos.

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Segundo a corporação, as vítimas relataram que uma pane total em ambos os motores foi o motivo do pouso forçado.

Ambos os ocupantes receberam atendimento médico no local, sendo que o idoso precisou ser encaminhado de helicóptero ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O segundo tripulante (que aparece sorrindo) recusou transporte.

Mais informações a qualquer momento.

Em tempo

O momento exato da queda foi flagrado por populares, que estavam gravando uma partida de futebol infantil.

Nas imagens, é possível acompanhar a aeronave perdendo altitude até o momento do impacto, que foi ouvido à distância.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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