Queda de avião em Trindade: piloto é fotografado sorrindo, aliviado, mesmo ferido após acidente

Além dele, outra vítima que também estava na aeronave precisou ser transportada de helicóptero ao Hugol

Davi Galvão - 10 de abril de 2026

Tripulante do avião recusou atendimento médico. (Foto: Reprodução)

Logo após o pouso forçado de uma aeronave de pequeno porte em uma área de zona rural próxima a Trindade, na manhã desta sexta-feira (10), uma fotografia do piloto Roberto Rottini sorrindo após a manobra bem sucedida.

Apesar de visivalmente ferido, inclusive com manchas de sangue pelo corpo e rosto, ele apareceu com o semblante leve em alguns dos registros, após o grande susto.

Conforme repassado pelo Corpo de Bombeiros, apesar de também ser piloto, não era Roberto quem estava controlando a aeronave, mas sim um colega, também piloto, de 70 anos.

Segundo a corporação, as vítimas relataram que uma pane total em ambos os motores foi o motivo do pouso forçado.

Ambos os ocupantes receberam atendimento médico no local, sendo que o idoso precisou ser encaminhado de helicóptero ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O segundo tripulante (que aparece sorrindo) recusou transporte.

Mais informações a qualquer momento.

Em tempo

O momento exato da queda foi flagrado por populares, que estavam gravando uma partida de futebol infantil.

Nas imagens, é possível acompanhar a aeronave perdendo altitude até o momento do impacto, que foi ouvido à distância.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!