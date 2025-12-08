Vendedor que estava em Goiás a trabalho desaparece ao se separar dos amigos

Edmar Bernardes Oliveira é procurado desde o dia 30 de novembro

Natália Sezil - 08 de dezembro de 2025

Edmar Bernardes Oliveira foi visto pela última vez no dia 30 de novembro. (Foto: Reprodução/G1)

Um homem, de 55 anos, desapareceu em Inhumas, na região Metropolitana de Goiânia, após se separar dos amigos durante um trajeto de trabalho.

Edmar Bernardes Oliveira foi visto pela última vez no dia 30 de novembro. Segundo o G1, ele é morador de Miguelópolis, em São Paulo, mas viajava pelas cidades goianas para vender produtos de limpeza.

Ele oferecia os materiais pelas ruas junto com o amigo Cláudio Roberto. Em certo momento, eles se separaram, e o colega diz que chegou a procurá-lo.

Quando não encontrou, Cláudio optou por ir almoçar com outra pessoa, com quem voltou a procurar depois.

Começou a chover e, aproximadamente às 17h, ambos optaram por ir até o local onde dormiriam, pensando que Edmar saberia onde era.

Na última segunda-feira (1º), os colegas continuaram buscando pelo vendedor, não encontraram sinais e precisaram seguir com a viagem.

O caso foi formalmente registrado como desaparecimento, e agora é investigado pela Polícia Civil (PC). Em caso de informações, é possível buscar a corporação pelo 197, ou falar com os familiares pelo número (16) 9 9419-3979.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!