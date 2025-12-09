Jovem que foi atropelado e morto durante a madrugada na GO-154 estava caminhando no meio da rodovia, afirma motorista
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas vítima já estava em óbito
Um jovem, de 21 anos, morreu após ser atropelado na GO-154, no trecho entre Taquaral de Goiás e Itauçu, na madrugada desta terça-feira (09).
O motorista do veículo envolvido no acidente, que dirigia uma Toyota Hilux, acionou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros logo após o acidente, permanecendo no local até a chegada das autoridades.
Lá, ele relatou que seguia sentido Itauçu – Taquaral quando, na altura do km 115, cruzou com outro automóvel que trafegava com farol alto e que foi neste instante em que houve o atropelamento.
Ainda conforme o relato, a vítima estaria caminhando no meio da pista, no mesmo sentido que a Hilux.
O óbito do jovem foi constatado ainda no local pelos bombeiros. O caso seguirá sendo investigado.
LAMENTÁVEL ‼️ Jovem que foi atropelado e morto durante a madrugada na GO-154 estava caminhando no meio da rodovia, afirma motorista
Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/AxFNRTnXEe
— Portal 6 (@portal6noticias) December 9, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!