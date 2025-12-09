Jovem que foi atropelado e morto durante a madrugada na GO-154 estava caminhando no meio da rodovia, afirma motorista

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas vítima já estava em óbito

Davi Galvão -
Atopelamento foi tão forte que deformou o para-choque do automóvel. (Foto: Reprodução)
Um jovem, de 21 anos, morreu após ser atropelado na GO-154, no trecho entre Taquaral de Goiás e Itauçu, na madrugada desta terça-feira (09).

O motorista do veículo envolvido no acidente, que dirigia uma Toyota Hilux, acionou a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros logo após o acidente, permanecendo no local até a chegada das autoridades.

Lá, ele relatou que seguia sentido Itauçu – Taquaral quando, na altura do km 115, cruzou com outro automóvel que trafegava com farol alto e que foi neste instante em que houve o atropelamento.

Ainda conforme o relato, a vítima estaria caminhando no meio da pista, no mesmo sentido que a Hilux.

O óbito do jovem foi constatado ainda no local pelos bombeiros. O caso seguirá sendo investigado.

 

 

