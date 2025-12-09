Prefeitura de cidade em Goiás anuncia concurso público com quase 300 vagas e salários acima de R$ 7 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Inscrições abertas para concursos em Rio Verde com salários de até R$ 7,6 mil
(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Bela Vista de Goiás abriu um novo concurso público para reforçar o quadro de servidores em diversas áreas, com oportunidades distribuídas entre níveis fundamental, médio e superior, com salários que passam de R$ 7 mil.

O edital contempla vagas em setores operacionais, administrativos, assistenciais, de saúde e, principalmente, na educação.

As vagas são para monitor (120), profissional de educação II (60), professor de educação física (19), técnico em enfermagem (13), odontólogo (10), motorista (08), operador de máquinas (08) e auxiliar de consultório odontológico (08).

Leia também

Há ainda oportunidades para técnico em radiologia (08), enfermeiro (08), médico (08), vigia (04), fiscal de vigilância sanitária (02), assistente social (01), fisioterapeuta (01), fonoaudiólogo (01), nutricionista (01) e psicólogo (01).

As cargas horárias variam de 20 a 44 horas semanais, e as remunerações iniciais vão de R$ 1.518 a R$ 7.775, dependendo da função.

As inscrições poderão ser feitas entre 19 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, mediante a taxas que varias de R$ 100 a R$ 150.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva, prova prática, avaliação de títulos e exames de aptidão física, mental e de higidez.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias