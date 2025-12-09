Prefeitura de cidade em Goiás anuncia concurso público com quase 300 vagas e salários acima de R$ 7 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Bela Vista de Goiás abriu um novo concurso público para reforçar o quadro de servidores em diversas áreas, com oportunidades distribuídas entre níveis fundamental, médio e superior, com salários que passam de R$ 7 mil.

O edital contempla vagas em setores operacionais, administrativos, assistenciais, de saúde e, principalmente, na educação.

As vagas são para monitor (120), profissional de educação II (60), professor de educação física (19), técnico em enfermagem (13), odontólogo (10), motorista (08), operador de máquinas (08) e auxiliar de consultório odontológico (08).

Há ainda oportunidades para técnico em radiologia (08), enfermeiro (08), médico (08), vigia (04), fiscal de vigilância sanitária (02), assistente social (01), fisioterapeuta (01), fonoaudiólogo (01), nutricionista (01) e psicólogo (01).

As cargas horárias variam de 20 a 44 horas semanais, e as remunerações iniciais vão de R$ 1.518 a R$ 7.775, dependendo da função.

As inscrições poderão ser feitas entre 19 de janeiro e 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, mediante a taxas que varias de R$ 100 a R$ 150.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva, prova prática, avaliação de títulos e exames de aptidão física, mental e de higidez.

O concurso terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!