6 regras da família real britânica, que ninguém acredita que são reais

A realeza da Inglaterra segue normas rígidas que parecem até inacreditáveis nos dias de hoje

Pedro Ribeiro - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ The Royal Family)

A família real britânica sempre chamou atenção do público por causa de sua tradição, de seus rituais e também de suas regras curiosas.

Muitas pessoas se surpreendem ao perceber como a realeza da Inglaterra segue normas rígidas que parecem até irreais nos dias de hoje.

No entanto, essas regras existem e fazem parte do protocolo que mantém a monarquia funcionando.

Além disso, algumas delas chamam tanta atenção que é quase impossível acreditar que ainda são aplicadas.

1. Eles não podem jogar Banco Imobiliário (Monopoly)

Pode parecer estranho, mas o famoso jogo de tabuleiro está proibido dentro da família real britânica.

A justificativa é simples: o jogo costuma gerar discussões e competitividade excessiva.

Assim, para evitar conflitos e manter a convivência harmoniosa, a regra foi mantida ao longo dos anos.

2. Eles não podem segurar dinheiro em público

A família real britânica não pode aparecer segurando notas ou moedas.

Isso faz parte do protocolo de imagem, já que membros da realeza não devem “parecer comuns” em certas situações.

Além disso, eles raramente precisam pagar algo diretamente, pois sempre contam com assistentes e equipes para isso.

3. Eles não podem dar autógrafos

Apesar de serem admirados no mundo inteiro, os integrantes da família não podem assinar autógrafos.

A regra existe para evitar falsificações e uso indevido de assinaturas reais.

Entretanto, em ocasiões especiais, alguns membros já desviaram discretamente do protocolo, mas a orientação oficial continua firme.

4. Eles viajam em aviões separados

Para proteger a linhagem real, existe uma orientação antiga: herdeiros diretos não devem viajar juntos.

Dessa forma, em caso de acidente, a sucessão permanece garantida.

Embora o protocolo seja rígido, em viagens mais modernas algumas exceções acontecem, mas sempre com autorização prévia.

5. Eles não podem votar

Mesmo vivendo em uma democracia, os membros da família real britânica não podem participar de eleições.

Isso ocorre porque eles precisam manter neutralidade política absoluta.

Assim, para evitar interpretações equivocadas, a recomendação é clara: nada de votos, opiniões públicas ou posicionamentos partidários.

6. Ninguém pode encostar neles sem autorização

Outra regra curiosa é a que impede contato físico sem permissão.

Por isso, abraçar ou tocar um membro da família real não é algo comum em eventos oficiais. Isso acontece porque o protocolo exige respeito ao espaço da realeza.

Ainda assim, alguns membros mais jovens têm flexibilizado essa regra, especialmente em encontros informais.

