A casa pré-fabricada de luxo anunciada no Mercado Livre por milhões
Modelo modular promete instalação rápida, acabamento premium e estrutura completa, mas chama atenção pelo valor milionário divulgado na plataforma
A construção civil vive uma revolução silenciosa — e agora ela ganhou um capítulo surpreendente: uma casa pré-fabricada anunciada no Mercado Livre por US$ 14,5 milhões está chamando atenção de consumidores e especialistas.
O modelo, oferecido pelo Grupo Ezlo, promete unir luxo, rapidez e tecnologia em uma solução “chave na mão”, capaz de transformar o conceito de moradia modular no país — atendendo desde quem busca a primeira casa até empreendedores interessados em projetos maiores.
O módulo mínimo ofertado pela empresa possui 24 m², podendo ser ampliado conforme necessidade do cliente.
Segundo o Grupo Ezlo, o objetivo é unir rapidez de instalação, bem-estar e qualidade estrutural em um pacote que acompanha todas as etapas da obra, da fundação ao acabamento final.
Como é construída a casa pré-fabricada?
O modelo anunciado apresenta uma ficha técnica extensa, composta por materiais variados e diferentes possibilidades de fundação, isolamento e acabamento.
1. Fundação e laje
A empresa oferece duas configurações principais:
Opção 1 — Laje elevada pré-fabricada (aço/madeira):
– Tubos estruturais de 80 mm x 80 mm x 2 mm;
– Reforço interno com madeira de pinho ou saligna (7,6 x 7,6 cm a cada 40 cm);
– Piso com tábuas de encaixe macho e fêmea de 2,5 cm.
Opção 2 — Laje de concreto:
– Placa de 10 cm de espessura;
– Viga perimetral de 15 cm x 25 cm;
– Acabamento liso.
2. Cobertura e isolamento térmico
O telhado usa chapa metálica ondulada galvanizada (calibre 27), com:
– Isolamento térmico de polietileno expandido;
– Treliças de pinho aplainado de 65 mm x 35 mm;
– Forro em gesso acartonado, acabamento em massa corrida e tinta látex branca.
3. Estrutura das paredes
As paredes são feitas de madeira tratada (65 mm x 35 mm), com composições diferentes para áreas internas e externas:
Paredes externas:
– Isolamento de fibra de vidro (38 mm);
– OSB de 9 mm;
– Placa cimentícia de 6 mm com revestimento texturizado;
– Parte interna composta por gesso de 12 mm;
Paredes internas:
– Estrutura de madeira;
– Revestimento em gesso de 12 mm;
– Acabamento em massa corrida e tinta látex.
4. Banheiro e instalações hidráulicas
O banheiro recebe estrutura reforçada e materiais especiais para áreas úmidas:
– Placa cimentícia de 4 mm e Superboard de 6 mm;
– Tubos termofundidos, ralos e esgotos em PVC;
– Piso cerâmico e parede com acabamento plástico texturizado;
– Louças sanitárias incluídas (vaso e pia com torneira).
5. Aberturas e sistema elétrico
O conjunto inclui:
– Porta externa metálica injetada;
– Portas internas de madeira de pinho;
– Janelas Herrero de 1,5 m x 1,1 m;
– Eletrodutos corrugados de 3/4″;
– Fiação antichamas de 2,5 mm;
– Caixas de PVC resistentes ao fogo;
– Quadro com dois disjuntores de 32 A e dispositivo DR.
A empresa afirma trabalhar com modelos variados, adaptáveis a diferentes tipos de terreno e projetos, e oferece garantia de fábrica de três anos.
Mesmo com o preço milionário chamando atenção, o anúncio reflete um mercado em ascensão: o das casas modulares de alto padrão, que prometem unir praticidade, rapidez e acabamento sofisticado.
