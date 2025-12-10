A casa pré-fabricada de luxo anunciada no Mercado Livre por milhões

Modelo modular promete instalação rápida, acabamento premium e estrutura completa, mas chama atenção pelo valor milionário divulgado na plataforma

Isabella Valverde - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A construção civil vive uma revolução silenciosa — e agora ela ganhou um capítulo surpreendente: uma casa pré-fabricada anunciada no Mercado Livre por US$ 14,5 milhões está chamando atenção de consumidores e especialistas.

O modelo, oferecido pelo Grupo Ezlo, promete unir luxo, rapidez e tecnologia em uma solução “chave na mão”, capaz de transformar o conceito de moradia modular no país — atendendo desde quem busca a primeira casa até empreendedores interessados em projetos maiores.

O módulo mínimo ofertado pela empresa possui 24 m², podendo ser ampliado conforme necessidade do cliente.

Segundo o Grupo Ezlo, o objetivo é unir rapidez de instalação, bem-estar e qualidade estrutural em um pacote que acompanha todas as etapas da obra, da fundação ao acabamento final.

Como é construída a casa pré-fabricada?

O modelo anunciado apresenta uma ficha técnica extensa, composta por materiais variados e diferentes possibilidades de fundação, isolamento e acabamento.

1. Fundação e laje

A empresa oferece duas configurações principais:

Opção 1 — Laje elevada pré-fabricada (aço/madeira):

– Tubos estruturais de 80 mm x 80 mm x 2 mm;

– Reforço interno com madeira de pinho ou saligna (7,6 x 7,6 cm a cada 40 cm);

– Piso com tábuas de encaixe macho e fêmea de 2,5 cm.

Opção 2 — Laje de concreto:

– Placa de 10 cm de espessura;

– Viga perimetral de 15 cm x 25 cm;

– Acabamento liso.

2. Cobertura e isolamento térmico

O telhado usa chapa metálica ondulada galvanizada (calibre 27), com:

– Isolamento térmico de polietileno expandido;

– Treliças de pinho aplainado de 65 mm x 35 mm;

– Forro em gesso acartonado, acabamento em massa corrida e tinta látex branca.

3. Estrutura das paredes

As paredes são feitas de madeira tratada (65 mm x 35 mm), com composições diferentes para áreas internas e externas:

Paredes externas:

– Isolamento de fibra de vidro (38 mm);

– OSB de 9 mm;

– Placa cimentícia de 6 mm com revestimento texturizado;

– Parte interna composta por gesso de 12 mm;

Paredes internas:

– Estrutura de madeira;

– Revestimento em gesso de 12 mm;

– Acabamento em massa corrida e tinta látex.

4. Banheiro e instalações hidráulicas

O banheiro recebe estrutura reforçada e materiais especiais para áreas úmidas:

– Placa cimentícia de 4 mm e Superboard de 6 mm;

– Tubos termofundidos, ralos e esgotos em PVC;

– Piso cerâmico e parede com acabamento plástico texturizado;

– Louças sanitárias incluídas (vaso e pia com torneira).

5. Aberturas e sistema elétrico

O conjunto inclui:

– Porta externa metálica injetada;

– Portas internas de madeira de pinho;

– Janelas Herrero de 1,5 m x 1,1 m;

– Eletrodutos corrugados de 3/4″;

– Fiação antichamas de 2,5 mm;

– Caixas de PVC resistentes ao fogo;

– Quadro com dois disjuntores de 32 A e dispositivo DR.

A empresa afirma trabalhar com modelos variados, adaptáveis a diferentes tipos de terreno e projetos, e oferece garantia de fábrica de três anos.

Mesmo com o preço milionário chamando atenção, o anúncio reflete um mercado em ascensão: o das casas modulares de alto padrão, que prometem unir praticidade, rapidez e acabamento sofisticado.

