O truque para tirar cheiro de comida do micro-ondas usando um item que quase ninguém imagina

Alguns micro-ondas mantêm o cheiro de comida mesmo depois de várias limpezas, e existe um motivo para isso acontecer

Isabella Valverde - 10 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/ Captura de Tela/ YouTube)

O truque para tirar cheiro de comida do micro-ondas funciona porque atua em um ponto que a limpeza comum não alcança.

Dentro do aparelho, pequenas partículas de gordura e aroma acabam entrando nos microporos do material interno, e é justamente aí que o odor se fixa.

Esse acúmulo não sai com detergente ou pano úmido, mas pode ser neutralizado com um item simples e pouco lembrado: o carvão vegetal.

O item inesperado que elimina odores impregnados

O carvão vegetal é conhecido pela capacidade de absorver cheiros fortes em ambientes fechados, e no micro-ondas ele age de forma ainda mais eficiente.

As moléculas de odor aderem à superfície porosa do carvão, permitindo que o cheiro desapareça sem o uso de produtos químicos ou fragrâncias que apenas mascaram o problema.

A maioria das pessoas não imagina que o mesmo carvão usado em churrasqueiras é capaz de agir como um filtro natural tão potente.

Como aplicar o método sem esforço

Para aproveitar o efeito, basta colocar um pedaço de carvão vegetal dentro do micro-ondas desligado e deixar que ele atue por algumas horas.

O ambiente fechado favorece a absorção e acelera o processo, e na manhã seguinte o interior costuma estar completamente neutro.

Mesmo odores persistentes, como peixe ou alho, desaparecem quando o carvão permanece no aparelho por tempo suficiente.

Por que esse método supera alternativas caseiras

Limão, bicarbonato e vinagre ajudam na limpeza, mas não alcançam o odor que se infiltrou no material interno. Eles atuam sobre a superfície, enquanto o carvão absorve o cheiro que permanece preso na cavidade.

É por isso que cozinhas industriais usam variações desse mesmo princípio em sistemas de filtragem: o carvão elimina o odor pela raiz, sem deixar resquícios.

Como manter o micro-ondas sem cheiro por mais tempo

Depois de neutralizar o odor, vale adotar alguns cuidados simples que prolongam o efeito. Cobrir alimentos com recipiente próprio reduz a dispersão de vapores, e limpezas rápidas após cada uso impedem que respingos endureçam e criem um novo ponto de odor.

Repetir o uso do carvão periodicamente mantém o aparelho sempre neutro e evita que o cheiro volte a se acumular, especialmente em casas onde o micro-ondas é usado várias vezes ao dia.

