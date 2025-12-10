Trabalhos pouco conhecidos que estão sem mão de obra e pagam mais de R$ 3 mil mesmo sem faculdade

Algumas profissões avançaram tão rápido que empresas estão contratando quem topa aprender do zero — e pagando salários acima de R$ 3 mil já no início

Gabriel Yuri Souto - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Os trabalhos pouco conhecidos que estão sem mão de obra estão cada vez mais presentes em setores que precisam de técnicos práticos e não exigem formação superior.

A falta de profissionais qualificados fez os salários subirem e abriu portas para quem busca recolocação rápida. Em muitos casos, cursos curtos e treinamentos internos são suficientes para começar e crescer dentro da área.

Técnico em manutenção de energia solar

O setor de energia renovável está entre os que mais crescem no país, e faltam técnicos para instalar e manter painéis solares.

Mesmo iniciantes podem receber acima de R$ 3 mil, e profissionais experientes ultrapassam facilmente esse valor.

Como a demanda aumenta ano após ano, empresas oferecem capacitação para quem deseja entrar no segmento.

Operador de máquinas agrícolas modernas

A modernização do agronegócio trouxe máquinas que exigem conhecimento técnico, e muitos municípios não têm trabalhadores treinados.

Operadores de colheitadeiras, tratores automatizados e pulverizadores recebem salários atrativos e podem aprender a profissão em cursos de curta duração. Além disso, vagas surgem o ano inteiro em várias regiões do país.

Técnico em refrigeração e ar-condicionado

Comércios, hospitais, shoppings e empresas dependem de sistemas de refrigeração, e a manutenção desses equipamentos exige mão de obra especializada.

A profissão oferece alto volume de vagas e salários iniciais acima de R$ 3 mil. Como a área se renova com novas tecnologias, empresas treinam iniciantes e incentivam certificações rápidas.

Soldador industrial

A soldagem segue como um dos trabalhos mais procurados no setor industrial. A área sofre com falta de mão de obra porque exige precisão e treinamento, mesmo sendo acessível para quem começa do zero.

Muitas empresas formam seus próprios soldadores e pagam salários elevados. Com especializações como solda TIG ou MIG o valor aumenta ainda mais.

Operador de estação de tratamento de água e efluentes

Esse trabalho é essencial para indústrias e cidades, mas pouco conhecido pelo público. A função envolve monitorar equipamentos, controlar processos e garantir que a água tratada siga padrões de segurança.

Além da estabilidade, os salários podem passar dos R$ 3 mil e o ingresso costuma ser feito por meio de cursos técnicos rápidos.

