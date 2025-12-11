As 10 praias mais bonitas do Brasil para conhecer em 2026, segundo guia turístico

De norte a sul do território brasileiro, um convite para navegar entre praias que poucos esquecerão

Magno Oliver - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará)

O litoral brasileiro é vasto e diverso: florestas que encontram o mar, falésias dramáticas, águas cristalinas ou esmeralda e cultura local que enriquece cada curva de costa.

Em 2026, vários guias de turismo reúnem indicações de praias imperdíveis, desde ilhas quase intocadas até trechos famosos que continuam a encantar visitantes.

As 10 praias mais bonitas do Brasil para conhecer em 2026, segundo guia turístico

1. Baía do Sancho (Arquipélago de Fernando de Noronha – PE)

Frequentemente eleita a praia mais bonita do Brasil, Baía do Sancho encanta com seu mar cristalino, falésias que guardam o acesso (através de escadas esculpidas na rocha) e rica vida marinha, ideal para mergulho com snorkel.

A combinação de isolamento, paisagem exuberante e conservação ambiental tornam o local um verdadeiro paraíso tropical.

2. Jericoacoara (CE)

Com dunas, vento constante e pôr do sol icônico, Jericoacoara é sinônimo de beleza rústica.

Suas praias combinam mar calmo, lagoas de água doce e vila charmosa com ruas sem pavimentação.

Para quem busca fugir do convencional e viver o litoral com simplicidade e encanto natural, é destino certeiro.

3. Praia dos Carneiros (PE)

Águas tranquilas, coqueiros e clima de recanto exclusivo definem a Praia dos Carneiros.

A paisagem com bancadas de areia clara, coqueiral e mar calmo cria um ambiente ideal para relaxamento, passeios de barco e banhos tranquilos.

4. Ilha do Campeche (SC)

Com acesso restrito, trilhas na mata atlântica e mar translúcido, a Ilha do Campeche preserva praias de areias claras e natureza bastante preservada.

Suas águas claras e ambiente natural atraem mergulhadores, amantes de história (inscrições rupestres) e quem busca contato com um litoral quase intocado.

5. Praia do Rosa (SC)

Cercada por morros verdes e oceano agitado, a Praia do Rosa mistura beleza selvagem e charme de vila litorânea.

É uma boa escolha tanto para quem busca surf e vento, quanto para quem procura tranquilidade, paisagem natural exuberante e ambientes acolhedores.

6. Pipa (RN)

Com falésias avermelhadas, águas claras e vida marinha diversificada, Pipa combina praia, natureza e agito turístico aventureiro.

É destino popular entre surfistas, viajantes jovens e famílias que apreciam belas paisagens e estrutura de hospedagem e serviços.

7. Porto de Galinhas (PE)

Águas mornas, piscinas naturais formadas em recifes e infraestrutura turística fazem de Porto de Galinhas um clássico do litoral nordestino.

A beleza das praias unida à comodidade de pousadas, bares e serviços o torna ideal para quem busca conforto sem abrir mão de cenários paradisíacos.

8. Lagoinha do Leste (SC)

Acessível apenas por trilha ou barco, a Lagoinha do Leste é um refúgio remoto de natureza selvagem e mar aberto.

Suas praias isoladas, floresta nativa e sensação de aventura atraem quem busca isolamento, contato com o silêncio e beleza natural em estado puro.

9. Alter do Chão (PA) — “Caribenha Amazônica”

Com águas doces, verde intenso e clima de rio/praia, Alter do Chão destaca-se por seu contraste com a ideia clássica de litoral.

Areia clara à beira do rio, florestas tropicais e a mistura entre cultura amazônica e turismo fazem deste destino uma das surpresas mais bonitas do Brasil.

10. Praia de Ponta Negra (RN)

Destino consolidado no turismo potiguar, Ponta Negra combina mar de águas mornas, vista para o morro do Careca e boa estrutura turística, ideal para quem deseja belas praias sem abrir mão de comodidade, gastronomia e agito moderado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!