Influenciador desabafa e faz apelo: “parem de fazer propaganda de Goiânia”
Morador chegou a pedir ao governador Ronaldo Caiado (UB) que mude a estratégia de campanha eleitoral
Influenciador e humorista, Jhonathan Coelho voltou a viralizar ao fazer um desabafo e um pedido bem humorado aos moradores e políticos de Goiânia: que “parem de fazer propaganda” da cidade.
A justificativa é simples: por meio do Instagram, ele disse que a capital “não está cabendo mais gente” e por isso, tenta reverter o que se fala do município:
“[Propaganda de] que Goiânia está muito seguro, que você pode andar com o celular na mão de madrugada que ninguém te rouba, beleza! Mas durante o dia você não consegue ir para lugar nenhum”.
- Motorista de app mostra o que fez para faturar R$ 1 mil na Uber num único dia: “melzinho na chupeta”
- A ponte em que se entra pelo lado errado para sair pelo lado certo e que é a única no Brasil com trens passando no meio e carros nos dois lados
- Motorista de app viraliza ao enganar passageiros curiosos em Goiânia: “tenho cinco filhos”
Para o influenciador, o número crescente de moradores traz consequências visíveis à cidade. Ele acredita, por exemplo, que o trânsito – que diz que já era ruim – tenha piorado.
“Qualquer horário aqui é horário de pico. Então se você estiver pensando em vir para Goiânia, não vem!”, pede.
O humorista argumenta que a cidade não tem perfil turístico, que as pessoas que chegam querem morar, e decide apelar diretamente ao governador, Ronaldo Caiado (UB).
“Com todo o respeito que eu tenho, em riba da Terra, pelo senhor, pela Vossa Excelência. O senhor arruma outro jeito de fazer a campanha para presidente do senhor, que desse jeito não está dando para nós”, afirma.
Jhonathan chega a concordar com a imagem que se divulga da capital. Ele faz elogios à segurança pública e aos efetivos policiais.
Apesar disso, logo passa a defender que o Parque Flamboyant está “igual a Feira da Marreta“, por causa da quantidade de frequentadores. “Parecia que tinha feira e não tinha, era só o parque existindo”, crava.
O vídeo alcançou mais de 1,3 milhão de visualizações e ultrapassou 96 mil curtidas. Nos comentários, até o Governo de Goiás se pronunciou, dizendo: “Não tem jeito, meu povo! Goiás é bom demais, né?”.
Internautas concordaram. “Bicho, se aqui no Goiás tivesse praia não tinha pra ninguém! Era só nós”, defendeu um. Outro compartilhou: “Eu sou de São Paulo, vim passear e fiquei”.
Alguns usuários, por outro lado, optaram por se juntar às críticas. Em tom humorado, um terceiro comentou: “Pra estacionar aqui… quando acha vaga é tão longe que tem que pedir Uber pra acabar de chegar no destino”.
Ver essa foto no Instagram