Influenciador desabafa e faz apelo: “parem de fazer propaganda de Goiânia”

Morador chegou a pedir ao governador Ronaldo Caiado (UB) que mude a estratégia de campanha eleitoral

Natália Sezil - 11 de dezembro de 2025

Influenciador Jhonathan Coelho voltou a viralizar ao pedir que parem de fazer propaganda de Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Influenciador e humorista, Jhonathan Coelho voltou a viralizar ao fazer um desabafo e um pedido bem humorado aos moradores e políticos de Goiânia: que “parem de fazer propaganda” da cidade.

A justificativa é simples: por meio do Instagram, ele disse que a capital “não está cabendo mais gente” e por isso, tenta reverter o que se fala do município:

“[Propaganda de] que Goiânia está muito seguro, que você pode andar com o celular na mão de madrugada que ninguém te rouba, beleza! Mas durante o dia você não consegue ir para lugar nenhum”.

Para o influenciador, o número crescente de moradores traz consequências visíveis à cidade. Ele acredita, por exemplo, que o trânsito – que diz que já era ruim – tenha piorado.

“Qualquer horário aqui é horário de pico. Então se você estiver pensando em vir para Goiânia, não vem!”, pede.

O humorista argumenta que a cidade não tem perfil turístico, que as pessoas que chegam querem morar, e decide apelar diretamente ao governador, Ronaldo Caiado (UB).

“Com todo o respeito que eu tenho, em riba da Terra, pelo senhor, pela Vossa Excelência. O senhor arruma outro jeito de fazer a campanha para presidente do senhor, que desse jeito não está dando para nós”, afirma.

Jhonathan chega a concordar com a imagem que se divulga da capital. Ele faz elogios à segurança pública e aos efetivos policiais.

Apesar disso, logo passa a defender que o Parque Flamboyant está “igual a Feira da Marreta“, por causa da quantidade de frequentadores. “Parecia que tinha feira e não tinha, era só o parque existindo”, crava.

O vídeo alcançou mais de 1,3 milhão de visualizações e ultrapassou 96 mil curtidas. Nos comentários, até o Governo de Goiás se pronunciou, dizendo: “Não tem jeito, meu povo! Goiás é bom demais, né?”.

Internautas concordaram. “Bicho, se aqui no Goiás tivesse praia não tinha pra ninguém! Era só nós”, defendeu um. Outro compartilhou: “Eu sou de São Paulo, vim passear e fiquei”.

Alguns usuários, por outro lado, optaram por se juntar às críticas. Em tom humorado, um terceiro comentou: “Pra estacionar aqui… quando acha vaga é tão longe que tem que pedir Uber pra acabar de chegar no destino”.