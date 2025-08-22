Triunfo Concebra emite comunicado informando aos motoristas de Goiás o que acontece com quem burla pedágio

Influenciador viralizou ao relatar que passou sem pagar duas vezes na BR-060 e concessionária decidiu se pronunciar

Isabella Valverde - 22 de agosto de 2025

Triunfo Concebra se manifestou após humorista Jhonathan Coelho compartilhou que não pagou pedágio nas praças da BR-060. (Foto: Divulgação e Reprodução)

O humorista e influenciador goiano Jhonathan Coelho viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo em que relata ter burlado o pedágio em duas praças da BR-060, no trecho entre Brasília e Goiânia.

Durante o trajeto, ele aparece reclamando da cobrança e afirmando que não tinha dinheiro para efetuar o pagamento.

“Já tive que furar a primeira cancela ali porque eu não tô com dinheiro agora. Tô apertado, cara”, disse. Na sequência, completou: “Agora vou ter que dar o cano em vocês aqui de novo”.

Apesar de tentar se justificar, Coelho reconhece que a prática não é correta. “Não gosto de fazer isso não, gente. Isso não é da minha índole. Eu tenho princípios, entendeu?”.

Segundo ele, a evasão só ocorreu porque sua tag de cobrança automática foi cancelada após atraso no pagamento da fatura.

Em tom de brincadeira, o humorista afirmou que iria “pegar rabeira” em um caminhão para passar pela praça de pedágio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jhonathan Coelho (@jhonathancoelho)

Triunfo Concebra se manifesta

Após a repercussão, a Triunfo Concebra confirmou que o influenciador evadiu o pedágio em duas oportunidades, no dia 18 de agosto, nas praças de Alexânia e Goianápolis.

A concessionária destacou que o conteúdo divulgado incentiva condutas perigosas, como não respeitar a distância de segurança e trafegar em alta velocidade para escapar do pagamento.

“Estimular que outros condutores repitam tais condutas aumenta o risco de acidentes e imprudências no trânsito”, diz a nota.

A empresa reforçou que a evasão de pedágio é considerada infração de trânsito grave, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeita a multa de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Impacto e formas de pagamento

De acordo com a Triunfo Concebra, a perda de arrecadação impacta diretamente a manutenção da rodovia, já que os valores deixam de ser aplicados em serviços de conservação, pavimentação e operação.

As praças aceitam pagamentos em dinheiro, débito e tag automática. Para os motoristas que passaram sem pagar, o site da concessionária oferece a opção “evasão de pedágio”, com orientações para regularizar a situação.

A concessionária ainda destacou a parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para coibir práticas de evasão e garantiu que os recursos arrecadados são integralmente aplicados na qualidade e segurança da malha rodoviária sob sua responsabilidade.

Leia a nota na íntegra

Sobre vídeo de influenciador digital goiano que está sendo veiculado, a Triunfo Concebra informa que o usuário responsável pelas publicações evadiu o pedágio por duas vezes em 18/08/2025, nas praças de Alexânia e Goianápolis, conforme registros operacionais. O conteúdo divulgado incentiva a prática de infração administrativa, ao sugerir condutas como não respeitar a distância de segurança do veículo à frente e trafegar em alta velocidade para evadir na praça de pedágio. Estimular que outros condutores repitam tais condutas aumenta o risco de acidentes e imprudências no trânsito. A evasão de pedágio é infração de trânsito de natureza grave, punida com multa de R$195,23 e 5 pontos na CNH, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. A perda de receita por evasão afeta diretamente a prestação dos serviços, pois os valores indevidamente não recolhidos deixam de ser investidos em conservação, pavimentação e operação da rodovia, impactando a qualidade e a segurança para todos os usuários. As formas de pagamento do pedágio são: débito, dinheiro e TAG de passagem automática. Para quem passou no pedágio sem pagar, a Triunfo Concebra disponibiliza no site www.triunfoconcebra.com.br em contato, a opção de “evasão de pedágio” onde o cliente pode seguir as orientações para realizar o pagamento. A Triunfo Concebra reforça a parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para coibir a evasão e reitera seu compromisso em aplicar corretamente os recursos arrecadados na manutenção, conservação e operação das rodovias sob sua responsabilidade, beneficiando todos os usuários.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!