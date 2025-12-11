Mudança no INSS preocupa aposentados e pensionistas que pode suspender benefícios no fim do ano

Exigência de biometria pode bloquear pagamentos de quem não atualizar o cadastro

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Governo Federal)

O INSS começou a implementar novas regras de identificação que afetam diretamente aposentados, pensionistas e demais beneficiários. A mudança preocupa porque muitos ainda não sabem que a atualização é obrigatória e pode resultar na suspensão do benefício justamente no fim do ano, período em que muitas famílias dependem desse dinheiro para organizar as despesas.

O que realmente mudou nos últimos meses

O INSS passou a exigir a biometria facial e o recadastramento digital para validar a identidade do beneficiário. Essa atualização vale para quem recebe aposentadoria, pensão, auxílio e demais pagamentos regulares.

A mudança faz parte do processo de segurança do instituto. Apesar de importante, ela acaba surpreendendo quem não usa aplicativos no celular ou não costuma acompanhar os avisos oficiais.

Por que isso preocupa aposentados em novembro e dezembro

O problema é que quem não fizer a biometria dentro do prazo pode ter o pagamento suspenso automaticamente, o que já começou a ocorrer em várias regiões.

Essa suspensão deixa o beneficiário sem receber até regularizar o cadastro. No fim do ano, isso se torna ainda mais grave porque coincide com despesas extras, como viagens, alimentação, festas e organização do início do próximo calendário.

Quem precisa fazer a atualização agora

Todos os beneficiários devem verificar se há pendências no aplicativo Meu INSS. O aviso aparece logo na tela inicial quando a biometria está atrasada.

Isso inclui:

Aposentados por idade e por tempo de contribuição;

Pensionistas;

Quem recebe auxílio;

Quem recebe benefício assistencial;

A regra vale para todos que ainda não fizeram a validação facial exigida pelo sistema.

Como fazer a biometria e evitar suspensão

O processo é rápido e pode ser feito pelo celular:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Faça login com a conta Gov.br; Verifique se há notificação pedindo prova de vida; Siga as instruções para fazer a biometria facial; Conclua o recadastramento.

Quem tiver dificuldade pode procurar um posto do INSS ou pedir ajuda de familiares. Após a validação, o pagamento é normalizado.

O que fazer se o benefício já foi bloqueado

Caso o benefício tenha sido suspenso por falta de biometria, basta fazer a validação imediatamente. O pagamento volta a ser liberado após a regularização, mas o tempo pode variar conforme a demanda da agência.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!