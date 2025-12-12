Motoristas desatentos estão sendo multados nas rodovias brasileiras

Falta de atenção tem rendido multas e pontos na CNH, mesmo em dias de sol

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A obrigatoriedade do farol baixo nas rodovias voltou a surpreender motoristas pelo país. Mesmo após a atualização do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em 2021, muitos condutores ainda desconhecem — ou simplesmente esquecem — que circular em rodovias de pista simples sem o farol ligado durante o dia é uma infração sujeita a multa.

A regra, estabelecida pela Lei 14.071/2020, determina que o farol baixo deve permanecer aceso sempre que o veículo trafegar por estradas rurais de mão dupla fora do perímetro urbano.

A medida continua valendo mesmo sob céu limpo, já que seu objetivo principal é aumentar a visibilidade entre os veículos e reduzir riscos de colisões.

Além dessa situação, a iluminação obrigatória também se aplica em túneis, sob chuva, neblina, cerração ou qualquer condição que comprometa a visibilidade — inclusive dentro das cidades.

Especialistas reforçam que o farol ligado durante o dia melhora a percepção de distância e velocidade, favorecendo a segurança no trânsito.

O que mudou com o novo CTB

Antes da reforma, o uso do farol era obrigatório em todas as rodovias, sem distinção. Com a atualização, houve uma diferenciação entre os tipos de pista:

Obrigatório: rodovias de pista simples em áreas rurais.

Dispensado: rodovias duplicadas, desde que haja boa visibilidade.

A flexibilização atendeu a pedidos de motoristas e entidades, mas manteve o foco na prevenção de acidentes.

Multas já estão sendo aplicadas

O condutor que descumpre a norma comete infração média, com penalidades claras:

– Multa de R$ 130,16;

– 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os órgãos de fiscalização lembram que não é preciso aviso prévio: a exigência está em vigor há anos e continua sendo cumprida rigorosamente em todo o território nacional.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!