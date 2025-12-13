Stephen Curry supera Michael Jordan em estatística de cestinhas veteranos

Feito consolida legado do camisa 30 entre os maiores pontuadores da NBA

Folhapress - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Stephen Curry anotou 39 pontos ontem na derrota do Golden State Warriors para o Minnesota Timberwolves por 127 a 120, na NBA.

O armador do GSW agora é o jogador acima de 30 anos com mais partidas de 35 pontos ou mais na maior liga de basquete do mundo, chegando a 94 jogos nessas condições, superando os 93 da lenda Michael Jordan.

O que aconteceu

Curry foi o cestinha da partida contra os Timberwolves, anotando 39 pontos, tendo convertido seis cestas de 3 pontos, além de 5 rebotes e 5 assistências.

Quinten Post e Jimmy Butler foram os demais jogadores que mais anotaram pontos pelo GSW na partida após Curry, com 16 e 15 pontos cada, respectivamente.

Pelo lado dos Timberwolves, Julius Randle anotou 27 pontos, seguido por Rudy Gobert, com 24. O armador Donte DiVincenzo, ex-Warriors, fez 21 pontos contra o ex-time.

Curry, de 37 anos, agora é o jogador acima de 30 anos com mais partidas de 35 ou mais pontos na NBA. O astro dos Warriors chegou a 94 jogos nesse quesito, superando os 93 jogos de Micharl Jordan, que jogou até os 40 anos e encerrou a carreira no Washington Wizards.