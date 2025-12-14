Anvisa retira remédio popular das farmácias por suspeita de adulteração
Variações na quantidade de codeína levaram ao recolhimento imediato de lotes fabricados a partir de janeiro de 2025
Um medicamento amplamente utilizado para o alívio da dor entrou no radar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e acabou sendo retirado das prateleiras. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, envolve a retirada de produtos que apresentaram inconsistências na composição, levantando alerta sobre possíveis riscos à saúde dos consumidores.
Entre os itens atingidos está o Paracetamol associado ao Fosfato de Codeína, produzido pela Geolab Indústria Farmacêutica S/A. Lotes fabricados a partir do fim de janeiro de 2025 passaram a ser recolhidos após a identificação de variações na quantidade de codeína presente nos comprimidos — um componente que exige controle rigoroso por se tratar de um opioide.
De acordo com as informações apuradas, análises apontaram oscilações que variam de 1,9% a 2,66% na dosagem da substância. Embora os percentuais pareçam pequenos, esse tipo de alteração pode impactar diretamente a segurança do uso do medicamento, especialmente em tratamentos contínuos ou em ambientes hospitalares.
O recolhimento abrange diferentes apresentações do produto, incluindo embalagens destinadas ao consumo comum e versões hospitalares, com concentrações de 7,5 mg e 30 mg de codeína. A própria fabricante iniciou o processo de retirada dos lotes afetados de forma voluntária, após a detecção das irregularidades.
Além do medicamento, a Anvisa também determinou a retirada de outros produtos, como suplementos alimentares, que apresentaram problemas relacionados a registro ou composição. A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização do órgão para garantir que apenas produtos seguros e eficazes permaneçam disponíveis no mercado.
A agência reforçou que o monitoramento contínuo é essencial para prevenir riscos à saúde pública e orienta que consumidores fiquem atentos a comunicados oficiais, procurando orientação médica caso utilizem medicamentos pertencentes aos lotes recolhidos.
Confira a lista dos lotes atingidos:
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 12 (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 7,5 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 36 (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 24 (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 96 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Cx Bl Al Plas Trans X 480 (Embalagem Hospitalar) (lotes a partir de 28/1/2025);
– Paracetamol + Fosfato de Codeína – 500 mg + 30 mg com Ct Bl Al Plas Trans X 12 (lotes a partir de 28/01/2025).
