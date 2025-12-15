Como organizar a geladeira para conservar alimentos e economizar energia

Pequenas mudanças na disposição dos alimentos ajudam a evitar desperdícios, aumentam a durabilidade dos produtos e reduzem o consumo de energia elétrica

Isabella Valverde - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Organiza sem frescura)

Manter a geladeira organizada vai muito além da estética. A forma como os alimentos são distribuídos influencia diretamente na conservação dos produtos, no desperdício de comida e até no valor da conta de energia elétrica.

Com alguns cuidados simples, é possível otimizar o funcionamento do eletrodoméstico e prolongar a vida útil dos alimentos.

A seguir, veja dicas práticas para organizar a geladeira corretamente e garantir mais eficiência no dia a dia.

Conheça as áreas da geladeira

Cada parte da geladeira tem uma temperatura diferente. As prateleiras superiores costumam ser mais estáveis e ideais para alimentos prontos, sobras, laticínios e iogurtes.

Já as prateleiras do meio são indicadas para ovos e alimentos que não precisam de temperaturas tão baixas.

As gavetas inferiores são as áreas mais frias e devem ser usadas para frutas, legumes e verduras. Separar corretamente evita que os alimentos estraguem mais rápido.

Use as portas com atenção

A porta é a parte mais quente da geladeira, pois sofre variações constantes ao abrir e fechar. Por isso, ela é ideal para armazenar bebidas, molhos, geleias e temperos.

Evite colocar leite, ovos ou alimentos perecíveis nessa região, pois eles podem perder a validade mais rápido.

Evite sobrecarregar o eletrodoméstico

Uma geladeira muito cheia dificulta a circulação do ar frio, fazendo o motor trabalhar mais e consumir mais energia.

O ideal é manter espaço entre os itens para que o ar circule livremente e a temperatura se mantenha uniforme.

Não coloque alimentos quentes

Guardar alimentos ainda quentes aumenta a temperatura interna da geladeira, forçando o motor a trabalhar mais para resfriar o ambiente.

Espere que os alimentos esfriem naturalmente antes de armazená-los.

Organize por validade

Coloque os alimentos com data de vencimento mais próxima na frente, facilitando o consumo antes que estraguem. Essa prática reduz o desperdício e ajuda a manter a geladeira sempre organizada.

Mantenha a limpeza em dia

Limpar a geladeira regularmente evita odores, contaminação cruzada e melhora o desempenho do aparelho.

Prateleiras e gavetas limpas ajudam na conservação dos alimentos e contribuem para um funcionamento mais eficiente.

Economia e conservação caminham juntas

Com organização adequada, a geladeira funciona melhor, os alimentos duram mais e o consumo de energia diminui.

Pequenas mudanças na rotina fazem grande diferença tanto no orçamento quanto na sustentabilidade da casa.

