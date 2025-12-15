Confeiteira revela qual é o bolo que mais sai no fim de ano e por que faz tanto sucesso

Clássico das festas, o bolo combina sabor, tradição e versatilidade, o que explica a alta procura em dezembro

15 de dezembro de 2025

Com a chegada do fim de ano, as confeitarias entram em ritmo acelerado e alguns sabores passam a dominar os pedidos. Entre tantas opções decoradas e receitas especiais, um bolo específico se destaca como o mais vendido nessa época, segundo uma confeiteira com anos de experiência no mercado.

De acordo com a profissional, o bolo de frutas com massa amanteigada ou chiffon, geralmente associado às festas natalinas, lidera as encomendas e segue firme como tradição nas mesas de dezembro.

Tradição fala mais alto no fim de ano

A confeiteira explica que o sucesso do bolo de frutas está diretamente ligado à memória afetiva. Muitas famílias mantêm o costume de servir esse tipo de bolo no Natal e no Réveillon, o que reforça a procura ano após ano.

Além disso, o sabor remete às celebrações clássicas, especialmente quando leva frutas secas, castanhas e especiarias. Dessa forma, o bolo acaba representando o clima de festa e confraternização.

Versatilidade agrada diferentes públicos

Outro fator que impulsiona as vendas é a versatilidade. O bolo pode ser servido tanto como sobremesa principal quanto acompanhado de café ou chá. Além disso, aceita variações com cobertura simples, glacê ou até versões mais sofisticadas, sem perder a essência.

Segundo a confeiteira, muitos clientes também optam por versões menos doces, o que amplia ainda mais a aceitação entre adultos e idosos.

Facilidade de conservação influencia na escolha

A profissional destaca ainda que o bolo de fim de ano costuma ter maior durabilidade, principalmente quando preparado com frutas secas. Isso facilita o consumo ao longo dos dias de festa, sem perda significativa de sabor ou textura.

Por esse motivo, ele se torna uma opção prática para quem recebe visitas ou participa de várias confraternizações seguidas.

Procura aumenta conforme o Natal se aproxima

Conforme o mês de dezembro avança, a procura cresce rapidamente. A confeiteira relata que muitos pedidos acontecem na última semana antes do Natal, o que exige organização e produção antecipada.

Para ela, o sucesso do bolo mais vendido no fim de ano mostra que, mesmo com novidades surgindo, a tradição ainda ocupa um lugar especial nas comemorações.

