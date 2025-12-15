Imagens mostram carro pegando fogo em posto de combustível em Anápolis

Automóvel teria saído recentemente de uma oficina e estava com motor ligado durante abastecimento

Gabriella Pinheiro - 15 de dezembro de 2025

Imagem mostra carro pegando fogo em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que um carro pegou fogo em um posto de combustíveis no Setor Paraíso, em Anápolis.

A situação aconteceu no domingo (14). Na filmagem, é possível ver um frentista abastecendo o veículo, um Volkswagen Gol, ocupado por dois homens.

Logo em seguida, na parte inferior dianteira do carro, o fogo começa a se espalhar, acompanhado de fumaça. Na sequência, o profissional que realizava o abastecimento foge e é acompanhado pelos dois ocupantes do veículo.

Conforme apurado, o automóvel teria saído recentemente de uma oficina mecânica e apresentava vazamento de combustível, o que não havia sido notado.

Além disso, o carro estaria com o motor ligado no momento do abastecimento, situação que pode ter contribuído para o surgimento das chamas.

De acordo com relatos de funcionários que estavam no local no momento, o incêndio foi contido com o uso de extintores de incêndio, o que evitou a propagação para outras áreas do estabelecimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

