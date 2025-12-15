Não é de batata, nem de mandioca: esse purê transforma qualquer refeição em prato especial

Feito com banana-da-terra, o acompanhamento simples ganha sabor marcante, textura cremosa e combina com pratos do dia a dia ou refeições mais elaboradas.

Da Redação - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Quando se fala em purê, a maioria das pessoas pensa imediatamente na batata ou, no máximo, na mandioca. No entanto, uma alternativa menos óbvia vem conquistando espaço na cozinha e surpreendendo pelo sabor: o purê de banana-da-terra.

Com textura cremosa e sabor levemente adocicado, ele transforma refeições simples em pratos especiais, além de harmonizar perfeitamente com carnes, peixes e até opções vegetarianas.

A banana-da-terra é mais firme e menos doce que a banana comum, o que a torna ideal para preparações salgadas. Cozida ou grelhada antes de ser amassada, ela absorve bem temperos e ganha profundidade de sabor quando combinada com manteiga, azeite ou ervas.

O preparo é simples e rápido. Basta cozinhar a banana-da-terra descascada até ficar macia, amassar ainda quente e incorporar manteiga ou azeite, ajustando o sal. Para versões mais cremosas, é possível acrescentar um pouco de leite ou creme de leite.

O resultado é um purê encorpado, com aroma marcante e visual elegante, capaz de elevar o prato sem exigir ingredientes caros ou técnicas complexas.

Além do sabor, o purê de banana-da-terra também se destaca pelo valor nutricional. Ele é fonte de fibras, potássio e energia, sendo uma opção interessante para quem busca variar o cardápio sem abrir mão de refeições equilibradas.

Versátil, o acompanhamento pode receber alho refogado, cebola caramelizada, queijo ralado ou até um toque de pimenta, dependendo da proposta do prato principal.

Fácil de preparar, diferente e cheio de personalidade, o purê de banana-da-terra prova que sair do óbvio pode ser a melhor forma de transformar qualquer refeição em algo especial.

