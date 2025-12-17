Conheça a cidade mais fria do Nordeste, escondida no meio das montanhas, onde a temperatura pode chegar à -10 °C

Esse é um lugar improvável com montanhas silenciosas onde o inverno muda hábitos, paisagens e a rotina diária

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Em nosso imaginário popular, o Nordeste brasileiro é associado ao calor intenso, sol constante e praias tropicais, não é mesmo? Só que no coração da Chapada Diamantina, uma pequena cidade desafia completamente esse estereótipo quente.

Piatã, localizada no interior da Bahia, é considerada a cidade mais fria do Nordeste, com registros históricos de temperaturas negativas que já chegaram próximas à –10 °C em madrugadas excepcionais, especialmente em áreas rurais e de maior altitude.

O principal fator que explica esse fenômeno é geográfico. Piatã está a cerca de 1.280 metros acima do nível do mar, sendo o município mais alto da Bahia. Encravada na Serra do Espinhaço, a cidade sofre influência direta de massas de ar frio vindas do Sul e do Sudeste, que avançam pelo interior do país durante o inverno.

O relevo montanhoso favorece a perda de calor noturno, criando condições ideais para geadas, neblina intensa e temperaturas que frequentemente ficam abaixo dos 10 °C nos meses mais frios.

Fundada no século XVIII durante o ciclo do ouro e do diamante, Piatã carrega uma história ligada à mineração e à agricultura de altitude. Hoje, a cidade se destaca pela produção de cafés especiais cultivados em clima frio, considerados entre os melhores do Brasil.

Esse perfil agrícola só é possível graças ao clima singular, com verões amenos e invernos rigorosos para os padrões nordestinos, algo praticamente inexistente em outras regiões da mesma latitude.

Com pouco mais de 15 mil habitantes, Piatã mantém um ritmo tranquilo e paisagens marcadas por campos naturais, serras e vales cobertos por neblina ao amanhecer. No inverno, moradores recorrem a casacos pesados, lareiras improvisadas e bebidas quentes, em uma cena que contrasta fortemente com o restante do Nordeste.

Discreta, fria e montanhosa, Piatã se consolida como uma das maiores curiosidades climáticas do Brasil, um lugar onde o inverno não apenas existe, mas domina toda a paisagem.

Confira mais detalhes dessa cidade:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!