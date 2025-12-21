Essas profissões devem ganhar espaço e pagar muito bem no mercado em 2026

Avanço da tecnologia, mudanças no perfil da população e novas exigências das empresas devem impulsionar carreiras com alta demanda e salários acima da média

Gabriel Yuri Souto - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

O mercado de trabalho segue em transformação acelerada, e algumas profissões devem se destacar com mais força até 2026.

Especialistas apontam que áreas ligadas à tecnologia, saúde, sustentabilidade e negócios digitais tendem a concentrar as melhores oportunidades e remunerações.

Na área de tecnologia, profissionais especializados em inteligência artificial, análise de dados e automação continuam entre os mais disputados.

Empresas de diferentes setores buscam especialistas capazes de lidar com grandes volumes de informação e desenvolver soluções inteligentes, o que mantém os salários elevados.

Outro destaque é a cibersegurança. Com o aumento de ataques virtuais e vazamentos de dados, cresce a necessidade de profissionais focados na proteção de sistemas e informações. A escassez de mão de obra qualificada contribui para a valorização da carreira.

Na saúde, o envelhecimento da população deve ampliar a procura por médicos especialistas, enfermeiros qualificados, fisioterapeutas e profissionais ligados à reabilitação. Áreas como geriatria e saúde mental também tendem a ganhar ainda mais relevância nos próximos anos.

Psicólogos e psiquiatras aparecem entre os profissionais mais demandados, diante do aumento de casos relacionados ao estresse, ansiedade e outros transtornos. A busca por atendimento especializado cresce tanto no setor público quanto no privado.

No campo da sustentabilidade, profissionais ligados à energia renovável devem ganhar espaço. A expansão de projetos de energia solar e eólica impulsiona a demanda por engenheiros, técnicos e gestores especializados, com remuneração atrativa.

A área de ESG, que envolve práticas ambientais, sociais e de governança, também segue em alta. Empresas buscam profissionais capazes de alinhar responsabilidade social, sustentabilidade e resultados financeiros.

No mercado digital, especialistas em marketing orientado por dados, crescimento e performance continuam valorizados. A capacidade de gerar resultados mensuráveis se reflete diretamente nos salários.

Gestores de projetos e produtos também devem se destacar. Com processos cada vez mais complexos, empresas procuram profissionais capazes de organizar equipes, prazos e estratégias em diferentes áreas.

O cenário indica que as profissões mais bem pagas em 2026 estarão ligadas à qualificação técnica e à adaptação às novas demandas do mercado. Investir em formação, atualização constante e especialização tende a ser decisivo para aproveitar essas oportunidades.

