México move milhões de toneladas de terra para criar corredor interoceânico entre Atlântico e Pacífico

Projeto estratégico pretende reduzir o tempo de transporte entre os oceanos, fortalecer portos e transformar a logística da América Latina

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

O México está executando uma das maiores obras de infraestrutura da sua história para criar um corredor interoceânico ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. O projeto envolve a movimentação de milhões de toneladas de terra e a modernização de ferrovias, rodovias e portos.

A iniciativa ocorre no Istmo de Tehuantepec, a faixa mais estreita do território mexicano, que conecta o Golfo do México ao litoral do Pacífico. O objetivo é criar uma rota logística capaz de transportar cargas entre os dois oceanos em cerca de 20 horas, tempo muito inferior ao de rotas marítimas tradicionais.

O corredor interoceânico é visto como uma alternativa estratégica ao Canal do Panamá. Em vez de navios cruzarem o continente pela água, a carga será desembarcada em um oceano, transportada por trem e estrada, e embarcada novamente no outro lado.

As obras incluem a reativação e ampliação da ferrovia que liga os portos de Coatzacoalcos, no estado de Veracruz, e Salina Cruz, em Oaxaca. Além disso, há investimentos na ampliação portuária, construção de polos industriais e melhoria da infraestrutura urbana da região.

O governo mexicano aposta que o corredor vai atrair indústrias, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento econômico do sul do país, historicamente uma das regiões menos industrializadas. Zonas industriais estão sendo planejadas ao longo do trajeto para estimular a produção local.

Outro ponto estratégico é a logística global. Com cadeias de suprimento cada vez mais pressionadas, o México busca se posicionar como um hub de transporte entre Ásia, América e Europa, reduzindo custos e tempo de deslocamento de mercadorias.

Apesar do potencial econômico, o projeto também enfrenta desafios. Comunidades locais e organizações ambientais acompanham de perto os impactos sociais e ambientais da obra, especialmente em áreas indígenas e de preservação.

Ainda assim, o corredor interoceânico avança como uma aposta geopolítica e econômica de longo prazo. Se consolidado, o projeto pode redefinir rotas comerciais e colocar o México no centro da logística continental entre Atlântico e Pacífico.

